Dopo alcune indiscrezioni, sono stati da poco ufficialmente emanati nuovi bandi pubblici per la professione di assistente sociale. I concorsi, con scadenza fissata al 20 febbraio 2020 verranno espletati in Sicilia e Basilicata, esattamente presso il Comune di Sant'Alessio Siculo, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e presso il Comune di Policoro in provincia di Matera.

Sicilia: due concorsi per assistenti sociali

Il Comune di Sant'Alessio Siculo, in provincia di Messina, indice un concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale.

La risorsa selezionata verrà assunta mediante contratto a tempo indeterminato. I soggetti interessati a suddetta procedura concorsuale dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro il 20 febbraio prossimo: direttamente a mano all'ufficio protocollo del comune, oppure tramite PEC o raccomandata. Tra i requisiti specifici è necessario il conseguimento di una laurea triennale in Servizio Sociale o altri titoli di studio equivalenti con relativa iscrizione all'albo professionale. Il testo completo del bando è reperibile nel sito del comune - albo pretorio - bandi di concorso.

Sempre in Sicilia, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha promosso un avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria per eventuali incarichi di collaboratore professionale - assistente sociale. Gli interessati devono essere in possesso di un diploma universitario abilitante alla professione di assistente sociale e aver effettuato l'iscrizione presso l'albo professionale. Per quanto riguarda l'invio delle domande, le istanze devono essere consegnate tramite procedura telematica connettendosi al sito: aspenna.selezioniconcorsi.it, entro il prossimo 20 febbraio.

Il bando è pubblicato nel sito internet dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Policoro: selezione per due assistenti sociali

Il Comune di Policoro, in provincia di Matera ha indetto un bando di concorso per l'assunzione triennale di due assistenti sociali. Oltre al titolo di studio specifico di assistente sociale, i concorrenti devono aver maturato una pregressa esperienza lavorativa presso i servizi sociali comunali o presso un'altra pubblica amministrazione.

Richiesta inoltre il possesso della patente di guida di categoria B.

La domanda può essere presentata secondo uno dei seguenti modi: tramite indirizzo di posta elettronica certificata, raccomanda con ricevuta di ritorno o inoltrata a a mano dal diretto interesso all'ufficio protocollo del comune. All'istanza deve essere allegata la tassa di € 5,00. la scadenza è fissata al 20 febbraio 2020. Per ulteriori requisti è possibile reperire il testo completo del bando, visitando il portale: policoro.basilicata.it.