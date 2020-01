Sono attualmente in corso delle selezioni per un film diretto da Michele Moscatelli e con Claudia Gerini, Pasquale Greco e Christophe Favre tra gli interpreti principali. Le riprese verranno effettuate in provincia di Arezzo.

Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la realizzazione di videoclip di artisti italiani con riprese a Roma, Milano e Napoli.

Anna Rosenberg

Casting aperti per la ricerca di figure varie nell'ambito della realizzazione di un importante film tratto da un best seller dello scrittore André Delaurè.

Il film, dal titolo Anna Rosenberg, sarà diretto dal regista Michele Moscatelli e prodotto da FilminTuscany

Si tratta di un thriller di carattere psicologico, tratto da una storia vera, con un cast di alto livello. Peraltro, tra gli interpreti principali sono previsti Claudia Gerini, Pasquale Greco e il noto attore francese Christophe Favre. Le riprese verranno effettuate a partire dalla fine di questo gennaio e fino verso la metà di febbraio nel centro storico di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

La richiesta è al momento indirizzata verso nove persone ambosessi, tra cui due uomini e due donne di età compresa tra 25 e 45 anni, i quali saranno sostanzialmente figuranti speciali, dal momento che due tra loro saranno chiamati/e a recitare alcuni dialoghi (si specifica che il film è in lingua francese), e cinque figuranti generici. Si cercano inoltre sei assistenti alla produzione, con funzione di supporto per gli operatori nel corso dello svolgimento delle riprese.

I casting si svolgeranno il 21 e il 22 gennaio, in entrambi i casi per l'intera giornata, presso le Santucce, un hotel-residence di Castiglion Fiorentino, situato a Via Trieste, 30. Gli interessati devono presentarsi direttamente.

Videoclip

Per la realizzazione di videoclip di tre artisti italiani sono attualmente in corso le selezioni di figuranti.

In particolare, la richiesta è orientata innanzitutto verso una ragazza di età compresa tra 30 e 35 anni e un ragazzo tra 25 e 35 anni, entrambi su Milano. Si cercano poi un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni su Roma e due donne tra 45 e 50 anni su Napoli.

Tutti i candidati devono essere di bella presenza e disponibili per una giornata, per la durata di circa sette ore a partire dalle 9 del mattino, tra febbraio e marzo 2020. Verranno preferite le candidature di quanti risiedono nei luoghi in cui verranno effettuate le riprese, ovvero Milano, Roma, Napoli. Si precisa che non sono previsti rimborsi spese, ma solamente la regolare retribuzione. Gli interessati a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingbig2020@ gmail.com.