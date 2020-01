Attualmente vi sono dei Casting aperti per la ricerca di comparse, figuranti speciali e attori per la seconda edizione della serie televisiva di Rai 1 dal titolo La Compagnia del Cigno.

Sono inoltre in corso in questo periodo le selezioni per il nuovo film del regista Mario Santocchio.

Una serie televisiva

Per la realizzazione della nuova edizione della serie televisiva dal titolo La Compagnia del Cigno, in onda su Rai 1, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse, figuranti speciali e ruoli attoriali.

Le riprese verranno poi effettuate a partire dalla fine di questo mese di gennaio per proseguire orientativamente fino alla metà di giugno tra Milano e provincia.

La richiesta è indirizzata innanzitutto nei confronti di numerose persone, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 75 anni, senza ulteriori indicazioni. Si cercano poi giovani tra 18 e 24 anni che abbiano seguito studi musicali e uomini di varie età in possesso di un'adeguata esperienza come camerieri. Infine, la richiesta è orientata verso bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, modelle, artisti di strada (mimi, musicisti, ecc.).

Le selezioni si svolgeranno a Milano mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, presso 'Eleven Studio' (Via Pirandello, 2), in entrambi i casi dalle ore 10 alle ore 17. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura, devono presentarsi direttamente in una delle due date indicate, muniti della fotocopia della propria carta di identità, del codice fiscale e del proprio codice Iban per i relativi pagamenti. Nel caso di candidati extracomunitari, sarà necessario avere con sé anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. Quanti intendano proporsi per ruoli attoriali, se in possesso di formazione o esperienze in tale ambito, sono tenuti a portare con sé anche il proprio curriculum artistico-professionale stampato. Verranno accettati solo candidati di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna o che, quantomeno, abbiano un domicilio o un appoggio a Milano.

I minorenni dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. I soggetti ritenuti interessanti dalla produzione in sede di casting, verranno successivamente ricontattati per un callback.

Un nuovo film

Per realizzare il nuovo film diretto dal regista Mario Santocchio, in produzione su Roma, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di comparse, ruoli e figurazioni.

A tale proposito, gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto ed eventuale curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ x-movie.it.