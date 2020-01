Sono attualmente in corso le selezioni di ruoli attoriali e comparse per le riprese di un video pubblicitario da girare prossimamente a Roma.

Inoltre sono aperte le ricerche di uomini e donne preferibilmente (ma non esclusivamente) con esperienza da intervistatori per la realizzazione di un programma televisivo con riprese da effettuarsi in tutta Italia e che andrà poi in onda a breve.

Un nuovo spot

Per uno spot legato al lancio di una nuova stampante di un'importante marca sono aperte le selezioni per la ricerca di un attore di età compresa tra 30 e 40 anni e di un'attrice tra 25 e 35 anni.

Si cercano poi due comparse maschili di età compresa tra 20 e 35 anni e tre comparse femminili, di cui una tra 40 e 50 anni e due tra 20 e 30 anni. Per attori ed attrici si richiede un'adeguata esperienza in ambito recitativo, mentre le comparse devono essere tutte di bella presenza. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di febbraio a Roma. Per i ruoli attoriali sono previsti anche il rimborso delle spese di viaggio nonché vitto e alloggio (oltre alla regolare retribuzione prevista anche per le comparse).

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie a cui, per i ruoli attoriali occorre aggiungere anche il proprio curriculum artistico e uno showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: castingstampante@ gmail.com. I provini si terranno poi su convocazione.

Un programma televisivo

Per un programma televisivo di intrattenimento che dovrebbe iniziare orientativamente nel prossimo mese di marzo, si selezionano attualmente ambosessi di età compresa tra 18 e 55 anni, che abbiano avuto esperienze come intervistatori o, quantomeno, con rilevanti abilità nelle pubbliche relazioni.

L'attività da svolgersi sarà di tipo continuativo e prevede la raccolta di varie interviste, tramite il proprio smartphone (a condizione che consenta video di livello adeguato) nei pressi della propria città.

A tale proposito verranno selezionati uomini e donne di tutta Italia e il programma sarà poi trasmesso con cadenza di carattere settimanale da una serie di televisioni locali che andranno a coprire tutto il territorio nazionale.

Sono previsti per tutti i selezionati rimborsi viaggio e buoni pasto. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando un link di rimando ad un proprio video, alcune fotografie e il proprio curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: inviatiinterviste@ gmail.com.

I soggetti ritenuti interessanti sulla base di quanto inoltrato verranno convocati dalla produzione e in sede di selezioni ne verrà scelto uno per regione.