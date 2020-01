Dei casting sono attualmente aperti per la ricerca di figuranti per realizzare quattro spot di carattere pubblicitario per prodotti da ufficio con riprese da effettuarsi a Milano, Napoli, Roma, Palermo.

Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate a trovare un ragazzo e una ragazza per un videoclip di carattere musicale da girare prossimamente a Milano.

Alcuni spot pubblicitari

Per la realizzazione di alcuni spot di tipo pubblicitario, in tutto quattro, per una nota catena in franchising di prodotti da ufficio, sono in corso le selezioni di figure varie.

Si tratta di spot che verranno successivamente trasmessi su televisioni locali in quattro luoghi diversi (Milano, Roma, Napoli, Palermo).

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso tre giovani donne di età compresa tra 25 e 35 anni e verso due giovani uomini tra 30 e 40 anni su Milano. Si cercano poi due donne tra 25 e 35 anni e un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni su Roma. Infine, si ricercano tre donne tra 50 e 60 anni, due uomini di età compresa tra 45 e 55 anni a Napoli, due giovani donne tra 20 e 30 anni e un uomo tra 60 e 70 anni, con barba folta, a Palermo.

Si tratta di figuranti generici e semplici, che possono essere anche del tutto privi di precedenti esperienze di carattere recitativo, in quanto non sono previsti dialoghi o battute. Tutti i candidati devono avere tratti somatici caratteristici, mentre non si richiede bella presenza.

Non essendo previsto il rimborso delle spese di viaggio, così come quello di vitto e alloggio, è consigliabile di inoltrare la propria candidatura solamente a quanti risiedono, o quantomeno possiedono un appoggio, nelle zone in cui si svolgeranno le riprese (nelle quattro città indicate o nei dintorni), che sono previste orientativamente a metà del prossimo mese di febbraio nel corso di una sola giornata.

A tale proposito, gli interessati devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: spotfranchising2020@ gmail.com.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, facendo riferimento alla documentazione inoltrata.

Un videoclip musicale

Per un videoclip di carattere musicale da girare a breve a Milano, per l'esattezza il 15 e 16 gennaio, sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di un ragazzo e di una ragazza di età compresa tra 18 e 20 anni, di stile rocker e eventualmente con alcuni tatuaggi.

Per candidarsi è necessario inviare con la massima sollecitudine alcune fotografie recenti e ben visibili e i propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ recordofilm.it.