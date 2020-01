Il Comune di Milano e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Cultura di Milano Monza Brianza Lodi hanno emanato nuovi Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale nella professione di specialista amministrativo e assistente dei servizi di rete. Le assunzioni previste saranno effettuate mediante contratto di formazione e lavoro e a tempo indeterminato e pieno (assistente di rete). A seguire, le info e requisiti.

Selezione a Milano per specialisti amministravi

La Città metropolitana di Milano ha promosso un concorso pubblico per l'assunzione di due posti di specialista amministrativo e di supporto, con contratto di formazione.

Il contratto verrà stipulato per la durata di 24 mesi a tempo pieno è con possibilità di trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato. I soggetti che intendono partecipare al concorso non devono aver superato i 32 anni di età ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Sociologia o in Scienze Sociologiche oppure laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o altri titoli afferenti quali una laurea nuovo ordinamento in Giurisprudenza o Teoria e tecniche della normazione dell'informazione giuridica o Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

Per quanto riguarda l'inoltro dell'istanza di ammissione, la domanda va presentata, entro il 17 febbraio prossimo attraverso l'iscrizione on-line nel sito internet della Città metropolitana di Milano. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta della tassa di € 10,00.

Preselezione

La commissione esaminatrice potrà procedere all'espletamento di una prova preselettiva qualora il numero delle domande pervenute è superiore alle 100 unità.

Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata la prova preselettiva, si sono utilmente collocati nei primi 50 posti. Per ulteriori informazioni potete reperire il testo completo, nel sito istituzionale.

Camera di Commercio: assunzione per 9 assistenti dei servizi di rete

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice una selezione pubblica, per la copertura di 9 posti di assistente dei servizi di rete.

Alla selezione sono ammessi i cittadini italiani o di altri paesi terzi titolari del permesso di soggiorno o della comunità europea, che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato dopo un corso di studi di durata quinquennale. Ricordiamo che la domanda di partecipazione dovrà essere presentate tramite l'applicativo 'servizi online', nel portale della Camera di Commercio di Milano, entro il prossimo 13 febbraio.

Il testo integrale dell'avviso è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.