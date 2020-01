Tra le future procedure di assunzioni pubbliche a spiccare nel panorama attuale è il nuovo maxi concorso del Comune di Roma annunciato per introdurre all'interno del proprio organico 1512 nuovi dipendenti. La sindaca Raggi ha annunciato che il bando verrà pubblicato in primavera e che darà il via ad un vero e proprio ricambio generazionale. Il 2020 sarà dunque un anno molto importante per i giovani in cerca di lavoro che avranno l'opportunità di prendere parte a questa nuova procedura. Per chi verrà assunto ci sarà infatti la possibilità di un contratto a tempo indeterminato.

Il concorso di Roma Capitale è stato annunciato dalla sindaca Virginia Raggi e dall'assessore capitolino Antonio De Santis tramite un'intervista sul tema riportata da Roma Today. In particolare, il comune della capitale d'Italia è alla ricerca di 420 funzionari e 1050 istruttori. Saranno poi messi a disposizione anche 42 posti di lavoro come dirigente e 70 come giardinieri.

Oltre a specificare che per quanto riguarda i profili istruttori, i concorsi saranno aperti anche ai diplomati, c'è poi da sottolineare che ogni candidato potrà inoltrare la propria domanda anche per più profili se si possiedono tutti i requisiti richiesti dal bando.

Le parole della Raggi e di De Santis

La sindaca Raggi ha affermato con un post su Facebook che il nuovo concorso di Roma Capitale rinnoverà la macchina amministrativa e ha aggiunto che questa opportunità dovrebbero coglierla soprattutto i millenials (questo anche perché in questi anni sono già stati assunti tutti i vincitori del concorsone del 2009).

Per l'assessore De Santis il messaggio che si deve invece mandare è che l'ente Roma Capitale lavora su due assi fondamentali: la gestione finanziaria e le risorse umane.

L'assessore al personale ha poi spiegato che al loro arrivo 'c'erano solo 34 dipendenti su 23mila impiegati sotto i 30 anni', una situazione che andava modificata: da un lato è giusto puntare sull'esperienza dall'altro però è apparsa sin da subito fondamentale la necessità di aprirsi alla modernità.

Nel corso dell'intervista De Santis ha anche affermato che non saranno assunti solo i vincitori di questo concorso ma che ci sarà la possibilità di scorrere le graduatorie.

In questo modo verrà garantita maggiore continuità e anche un maggior respiro a tutti gli enti locali.

Il tutto sarà possibile soprattutto grazie a quota 100 che ha permesso i pensionamenti programmati e le uscite anticipate dal mondo del lavoro. Negli ultimi 4 anni sono andate in pensione 2 mila persone e nel 2021 sono in programma altre 1400 uscite, urge dunque intervenire per colmare le lacune di organico che si andranno presto a creare.