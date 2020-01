Il 2020 sarà un anno importante per i giovani in cerca di lavoro, e non solo. Nel comune di Roma per esempio sono state programmate più di 1000 nuove assunzioni. Le nuove immissioni inizieranno quest’anno, con concorsi che verranno banditi in primavera e termineranno nel 2022 quando verranno ormai inseriti più di 2.000 nuovi dipendenti pubblici. Ad annunciare tale importante notizia è stata la sindaca Virginia Raggi, con un post pubblicato sulla pagina Facebook e l’assessore al personale Antonio De Santis, in un'intervista rilasciata a Business Insider qualche giorno fa.

Tali reclutamenti saranno realizzati sia mediante lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e stabilizzazioni, sia tramite nuovi Concorsi Pubblici a Roma Capitale. Vediamo nel dettaglio quali saranno i profili richiesti e i tempi di uscita dei bandi.

Concorsi pubblici Roma a tempo indeterminato oltre 2mila nuovi assunti

L'amministrazione comunale inserirà quest'anno 895 nuove persone derivanti dalle vecchie graduatorie ancora aperte. Nel 2021-2022 arriveranno altri 1.000-1500 dipendenti assunti tramite nuove graduatorie dei concorsi ancora non espletati.

In totale, l'organico verrà rimpolpato grazie ad oltre 2.607 nuovi profili, assunti in gran parte assunti a tempo indeterminato. Non ci sarà, quindi, un solo grande concorso. Fra i requisiti necessari e specifici di cui bisognerà essere in possesso c'è sicuramente il diploma di maturità, o il diploma di laurea inerente allo specifico profilo richiesto. Oltre al titolo di studio, sarà richiesta la conoscenza della lingua straniera e una certa dimestichezza nell'utilizzo del PC.

La maggior parte delle assunzioni saranno destinate al comparto sicurezza urbana: in programma ci sono 500 Vigili Urbani per 2021, ci saranno poi nuovi bandi per almeno 400 travet e 600 nuovi funzionari. Sono previsti poi 520 nuovi impiegati amministrativi, altri 200 per mansioni di natura ambientale ed edilizia e 100 informatici. Nella scuola saranno assunte un centinaio di maestre degli asili e delle scuole primarie.Tramite lo scorrimento di graduatorie precedenti, entreranno nell’amministrazione comunale:

300 agenti della polizia locale

150 istruttori amministrativi

32 funzionari dei processi comunicativi

120 istruttori economici

50 funzionari per le Biblioteche

100 architetti

15 dietisti

45 funzionari amministrativi

20 istruttori di servizi culturali

18 storici dell’arte

Quando sono previsti i bandi?

Precisiamo che sebbene già a fine di dicembre la giunta capitolina ha approvato il piano assunzionale, si è ancora in attesa delle relative delibere per sbloccare le assunzioni e i concorsi.

Compresa anche quella che dovrebbe portare all'ingresso di una 300 dirigenti. Per la sindaca Virginia Raggi ampliare l'organico dei dipendenti che lavorano negli uffici comunali significa offrire servizi migliori a tutti i cittadini romani e non. I bandi a tempo indeterminato per il 2021 e per il 2022 dovrebbero essere pubblicati a marzo o aprile. La Raggi prevede che nel complesso, a fine anno ci sarò un inserimento di oltre 6mila nuovi dipendenti.