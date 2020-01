Bialetti Industrie S.p.A, azienda nota per la produzione e la commercializzazione di piccoli elettrodomestici, caffettiere e strumenti per la cottura, ha aperto le selezioni per addetti alle vendite da inserire in vari punti vendita come quelli dislocati al Brennero, a Thiene e Padova. Si tratta di una buona occasione per tutti i giovani diplomati in cerca di un'occupazione.

Bialetti ricerca addetti alle vendite

L'azienda, infatti, è alla continua ricerca di nuovo personale da inserire in alcuni punti vendita d'Italia.

Si tratta di un'ottima opportunità di lavoro per giovani diplomati che saranno inseriti in un primo percorso di formazione all'interno dell'azienda a cui seguirà l'inserimento nel punto vendita. Bialetti ha aperto le selezioni per addetti alle vendite da inserire nelle filiali di Brennero, Padova e Thiene. Tuttavia, la risorsa si occuperà dell'attività di vendita assistita al fine di rendere più comodo l'acquisto al cliente e della gestione del magazzino. Inoltre, l'addetto alle vendite dovrà garantire la corretta gestione degli ordini, il rifornimento della merce negli appositi scaffali, oltre alla corretta gestione della cassa e delle procedure amministrative e contabili del negozio.

I requisiti

Per candidarsi a tale posizione, gli interessati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno possedere una pregressa esperienza nel medesimo ruolo, avere ottime doti comunicative e relazionali ed attitudine commerciale. Inoltre, la risorsa dovrà essere preciso, affidabile, con ottime doti organizzative e dovrà garantire un forte orientamento al risultato. Le candidature potranno essere inviate direttamente sul portale di Bialetti, alla sezione dedicata alle selezioni.

L'azienda crede fortemente nell'innovazione e nei valori da perseguire attraverso l'efficienza del gruppo, nella produzione di nuovi prodotti e nella continua soddisfazione dei bisogni dei consumatori. Per questo motivo, l'azienda mira al potenziamento dell'organico con nuove assunzioni, al fine di garantire un ampio servizio alla clientela, oltre a soddisfare nel migliore dei modi i consumatori.

L'azienda nasce nel lontano 1998, in seguito alla fusione delle delle aziende Rondine Italia di Coccaglio. Tuttavia, al partire dagli anni 2000, il Gruppo continua la sua espansione acquisendo diverse aziende e marchi operante nella produzione de distribuzione di piccoli elettrodomestici. Ad oggi, l'azienda vanta un fatturato pari a 126,3 milioni di euro e conta sulla collaborazione di più di 1.361 dipendenti anche se mira costantemente all'incremento dell'organico per il potenziamento delle reti commerciali.