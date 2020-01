Il noto Gruppo Granarolo, leader nel settore alimentare seleziona personale in tutta Italia da inserire nella propria rete di vendita al fine di potenziale il proprio organico. Le ricerche, infatti, si concentrano su giovani diplomati che abbiano ampie doti comunicative e una pregressa esperienza da inserire in azienda con il profilo professionale di Capo Area.

Lavorare nel Gruppo Granarolo significa crescere dal punto di vista professionale all'interno di una delle più grandi aziende del settore alimentare presente in Italia.

Tuttavia, Granarolo investe costantemente nelle persone che intendono cimentarsi in una realtà solida ed in continua evoluzione. Difatti, il noto Gruppo garantisce un contesto aziendale dove i dipendenti avranno la possibilità di consolidare le proprie conoscenze e crescere professionalmente.

Il Gruppo Granarolo seleziona capi-area nel settore vendite

Come ormai noto, l'azienda è nata nel 1957 a Granarolo dell'Emilia. Inizialmente, prende vita il Consorzio Bolognese Produttori Latte con lo scopo di produrre, trasformare e commercializzare il latte.

Tuttavia, l'azienda continua a crescere fino ad una serie di fusioni di consorzi che porteranno alla formazione di Granarolo S.p.A. Inoltre, l'azienda prosegue gli investimenti e nel corso degli anni incrementa ulteriormente il fatturato, che nel 2017 si aggira attorno ai 1,27 miliardi di euro. Tuttavia, Granarolo può contare sulla collaborazione dei 2.800 dipendenti operanti in tutto il territorio nazionale. Per il potenziamento della propria rete di vendita, l'azienda ha avviato un piano di reclutamento volto ad assumere personale in tutta Italia.

I requisiti richiesti

In particolare, la società è alla ricerca di collaboratori per la figura professionale di capo area nel settore vendite da inserire nella società controllata Zeroquattro s.r.l, operante nei canali Ho.re.ca e Normal Trade. La risorsa opererà nell'ambito del territorio assegnato e si occuperà della definizione delle strategie di vendita, dell'elaborazione e realizzazione del budget annuale, della pianificazione delle attività di vendita sul territorio e dell'elaborazione dei report richiesti dalla Direzione.

Per tale posizione, infatti, è richiesta una buona preparazione e un diploma di maturità. Inoltre, si richiede una conoscenza dei canali Ho.re.ca e Normal Trade, una pregressa esperienza nel settore vendite presso aziende operanti nel settore del largo consumo, buon uso del pacchetto Office e capacità di gestire e coordinare il team di vendita. Tuttavia, tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito Granarolo, dove avranno possibilità di sottoporre il proprio curriculum all'ufficio risorse umane.