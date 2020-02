L' Asl di Caserta, come riportato nella Gazzetta Ufficiale (sezione concorsi) n.16 del 25 febbraio, ha indetto una selezione pubblica per 128 assistenti e collaboratori amministrativi da assumere a tempo indeterminato. Le candidature devono essere presentate per entrambi i profili entro e non oltre le ore 24.00 del 26 marzo. I 128 posti totali saranno così ripartiti:

82 per assistenti amministrativi, in categoria C

46 per collaboratori amministrativi, in categoria D

Si tratta di due selezioni diverse: la prima è aperta anche ai diplomati, la seconda è riservata ai laureati.

Asl Caserta: assistente amministrativo, l'iter della selezione e i requisiti

I requisiti generali del profilo di assistente amministrativo sono: cittadinanza italiana, idoneità fisica all'impiego e godimento dei diritti civili e politici e diploma di maturità. Le prove concorsuali del profilo di assistente amministrativo consisteranno in una prova preselettiva, a cui seguirà una prova scritta che riguarderà il diritto amministrativo e la legislazione sanitaria e una prova pratica sulla redazione di atti connessi al profilo.

Infine il candidato sarà sottoposto a una prova orale sulle materie della prova scritta e pratica. I vincitori del concorso saranno convocati per stipulare un contratto a tempo indeterminato in categoria C. La retribuzione di un assistente amministrativo può partire da uno stipendio minimo di 17.400 € lordi all'anno, mentre lo stipendio massimo può superare i 23.500 € lordi. Fra le mansioni dell'assistente amministrativo c'è anche quella di collaborare con i dirigenti nelle attività di programmazione e redazione dei provvedimenti amministrativi.

Collaboratore amministrativo: requisiti e prove d'esame

Per il profilo di collaboratore amministrativo occorre aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia o Scienze politiche. La procedura di selezione prevede: una prova preselettiva, una prova scritta dove sarà richiesta la conoscenza anche del diritto costituzionale, una prova pratica, sulla predisposizione di atti connessi al profilo professionale, e una prova orale.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla Asl di Caserta a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che prevede l'esclusiva professionale. Il trattamento economico del collaboratore amministrativo prevede circa 2mila euro al mese lordi per un'attività amministrativa che comporta un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è assunto.