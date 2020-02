Al via nuove giornate di reclutamento organizzate dalla nota catena di distribuzione alimentare Esselunga. I cosiddetti Job Day, infatti, si svolgeranno nei giorni 25 e 26 marzo a Firenze e serviranno per le assunzioni di personale da inserire in azienda con il profilo professionale di allievi responsabili. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il primo marzo 2020.

Esselunga organizza i Job Day per nuove assunzioni

Stando all'annuncio pubblicato di recente sul portale di Esselunga, la nota azienda della GDO ha organizzato delle giornate di reclutamento che porteranno all'inserimento di nuove figure professionali da inserire nei vari punti vendita.

Le risorse selezionate andranno a ricoprire il ruolo di allievo responsabile di punto vendita e avvieranno un'importante carriera direttiva all'interno di una delle più grandi aziende della distribuzione alimentare attiva in Italia.

La partecipazione sarà a numero chiuso

I Job Day consistono in un evento di informazione e recruiting, in cui i candidati avranno la possibilità di conoscere da vicino l'azienda e scoprire le reali motivazioni per intraprendere la carriera. Inoltre, gli addetti alle assunzioni avranno la possibilità di conoscere meglio i candidati sia dal punto di vista professionale che personale attraverso dei colloqui individuali.

La partecipazione alle giornate dedicate alle assunzioni è però a numero chiuso. Gli interessati potranno iscriversi gratuitamente attraverso il portale messo a disposizione da Esselunga, in cui si potranno visualizzare tutte le Offerte di lavoro. Dopo essersi registrati, i candidati che risulteranno in linea con i requisiti richiesti saranno contattati via e-mail e riceveranno una comunicazione con la data, l'orario e il luogo dell'evento.

Job Day il 25 e il 26 marzo a Firenze

I cosiddetti Job Day avranno luogo nei giorni 25 e 26 marzo 2020 a Firenze e riguarderanno tutti i candidati che intendono avviare una carriera dirigenziale all'interno dell'azienda. Si tratta della posizione di allievo responsabile di punto vendita, ovvero quella figura che fornisce assistenza e supporto alla clientela, si occupa di assicurare il rifornimento dei prodotti sugli scaffali nei banchi e di garantire l'assortimento della merce nel reparto a cui è stato assegnato.

Inoltre, mantiene in ordine gli spazi espositivi, riordina i prodotti e svolge attività di cassa. I requisiti richiesti sono un ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, spirito di iniziativa e voglia di cimentarsi in un lavoro dinamico e con concrete possibilità di crescita.