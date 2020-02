Con scadenza fissata al 19 marzo, l'Unione Terre D'Argine, in provincia di Modena ha emanato nuove procedure concorsuali per l'assunzione di personale in qualità di collaboratori farmacisti, un istruttore direttivo tecnico e tre collaboratori professionali. Le assunzioni per entrambi i vincitori dei rispettivi Concorsi Pubblici sono a tempo indeterminato. Gli aspiranti candidati dovranno presentare le istanze esclusivamente in modalità telematica, connettendosi al sito dell'Unione Terre D'Argine, entro le ore 12:30 del giorno 19 marzo 2020.

Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di concorso e rimborso spese di € 9.50. Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

Collaboratore Farmacista

Laurea in Farmacia o Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Oppure, Laurea Specialistica in Farmacia (classe 14/S);

Altri titoli equivalenti;

Essere iscritti all'albo professionale.

Istruttore Direttivo tecnico

Laurea in Scienze dell'architettura o in Scienze e tecniche dell'edilizia;

Oppure, laurea in Ingegneria civile ed ambientale o laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

Oppure, diploma di laurea in Architettura (vecchio ordinamento);

Altri titoli afferenti, tra cui diploma di laurea in Economia ambientale (vecchio ordinamento).

Collaboratori Professionali

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

Patente di guida C.

Prova d'esame per farmacista

La prova a contenuto teorico-pratico avrà il fine di accertare l’attitudine del candidato all’analisi delle problematiche tecniche e amministrative dell’ente locale e competenze professionali previste dall’ordinamento professionale dei farmacisti.

La prova orale verterà sugli argomenti del testo scritto, tra cui nozioni sul servizio sanitario nazionale.

Prova d'esame per istruttore

I partecipanti alla prova d'esame per istruttore direttivo tecnico, dovranno rispondere a una serie di almeno 30 domande a carattere professionale, intese a verificare la specifica conoscenza delle materie oggetto delle prove. Mentre la prova orale avrà come oggetto l'accertamento delle conoscenze e competenze specifiche sulle materie d'esame.

Selezione per collaboratore professionale

La selezione si articolerà in 2 prove concorsuali, di cui una scritta a contenuto teorico – pratico ed una orale. La prima riguarderà nella somministrazione di test a risposta multipla, la prova orale, invece, consisterà in un'intervista individuale inerente sugli argomenti d'esame quali: nozioni generali sugli organi comunali e loro competenze; nozioni elementari sul funzionamento dei servizi comunali e altre materie come evidenziato nel bando completo.

I rispettivi testi concorsuali sono reperibili visitando il sito ufficiale di riferimento.