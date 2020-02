Lidl, attiva nel settore della Grande Distribuzione Alimentare, sta attivando il nuovo recruiting day che porterà a 22 nuove assunzioni per vari profili professionali da inserire nel nuovo store di Como. La giornata di reclutamento è prevista per il 6 marzo e gli interessati potranno candidarsi direttamente sul portale Lidl.

Lidl attiva i recruiting day

Il noto gruppo tedesco ha da poco avviato una campagna di reclutamento volta a nuove assunzioni per diversi profili professionali da inserire nel settore vendite che opereranno nel nuovo punto vendita di Como.

In particolare, l'azienda è alla continua ricerca di operatori di filiale, addetti alle vendite e assistant store manager che verranno reclutate a seguito della giornata di selezione prevista per il prossimo 6 marzo. Lidl, infatti, apre le assunzioni per 3 assistenti store manager che saranno inseriti in azienda con contratto a tempo pieno, 3 assistenti store manager che, invece, verranno inseriti con contratto part-time; 10 sono le figure richieste per la posizione di addetti alle vendite part-time, oltre a 2 addetti alle vendite con contratto di 8 ore, 2 apprendisti part-time e 2 operatori di punto vendita che verranno assunti con contratto a tempo parziale.

Assunzioni Lidl, i requisiti

L'addetto alle vendite si occuperà di supportare la clientela accompagnandola all'acquisto. Inoltre, dovrà collaborare con il team per la corretta gestione del punto vendita e dovrà garantire il rifornimento dei prodotti offerti da Lidl negli appositi scaffali. Tra le mansioni degli addetti alle vendite, anche la pulizia e la sistemazione dei locali e la preparazione degli articoli in promozione.

L'assistant store manager, invece, è quella figura che si occupa della gestione del personale, del coordinamento del team e dell'organizzazione delle attività di formazione per i dipendenti. Inoltre, è responsabile dell'assistenza al cliente e della cura dell'aspetto del punto vendita. Inoltre, dovrà garantire il rispetto della normativa di legge sulla sicurezza del personale. Per tale posizione si richiede un diploma di maturità ed una precedente esperienza in ambito retail.

Gli interessati potranno compilare il form entro il 28 febbraio

Tra le figure ricercate da Lidl, anche l'operatore di filiale che, invece, si occuperà della pulizia dei locali e della sistemazione della merce nei bancali, oltre a fornire un'adeguata assistenza al cliente. Tutti gli interessati al recruiting day avviato da Lidl potranno compilare l'apposito form entro il 28 febbraio e candidarsi alle Offerte di lavoro proposte. Tuttavia, i profili ritenuti idonei verranno convocati per dei colloqui individuali che si svolgeranno il prossimo 6 marzo 2020 finalizzati alle assunzioni dirette in azienda.