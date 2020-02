Continuano le assunzioni di Ferrovie dello Stato che ha pubblicato sulla pagina ‘Lavora con noi’ del proprio sito nuove Offerte di lavoro per macchinisti, capotreni e commerciali da inserire presso l’azienda del Gruppo Fs, Trenitalia Tper. Si tratta di una nuova società creata nel gennaio 2020 da Trenitalia e da Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) per garantire una mobilità ferroviaria di qualità e sostenibile in Emilia-Romagna. Dovendo gestire una flotta di 225 treni, molti dei quali di recente acquisizione sui quali viaggiano circa 140 mila passeggeri al giorno e per i quali sono distribuite sul territorio 17 biglietterie, sorge infatti la necessità, da parte di Ferrovie dello Stato, di selezionare personale da destinare alla nuova società.

La domanda per partecipare alle selezioni dovrà essere inviata entro il 16 febbraio 2020.

Requisiti per le assunzioni Ferrovie dello Stato per Trenitalia Tper

Questi i requisiti richiesti per le assunzioni di Ferrovie dello Stato da destinare a Trenitalia Tper:

Macchinisti . Per la figura di responsabile della conduzione dei treni con l’utilizzo di apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche, si selezionano candidati in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e un’età compresa tra 18 e 29 anni. Per questa specifica posizione è necessario, inoltre, essere in possesso di specifici requisiti fisici riportati alla pagine ‘Requisiti Fisici’ del sito aziendale (fsitaliane.it), nell’area ‘Diplomati’ della sezione ‘Lavora con noi’. I candidati selezionati saranno destinati alle sedi di lavoro di Bologna, Piacenza e Parma, dove saranno impiegati per garantire ai viaggiatori un servizio sicuro, puntuale e confortevole verificando le condizioni del treno sia prima della partenza che durante il viaggio.

Capotreni e Commerciale. Per candidarsi a queste posizioni è richiesto il diploma di scuola media superiore, un'età compresa tra 18 e 29 anni ed una buona conoscenza della linea inglese. Anche in questo caso, la posizione richiede il possesso di specifici requisiti fisici che si consiglia di consultare sul sito aziendale prima di presentare la propria candidatura. Per quanto riguarda le funzioni che saranno chiamati a svolgere, i capotreni dovranno occuparsi di attività tra le quali l'accoglienza dei passeggeri, la verifica e l'eventuale regolarizzazione dei titoli di viaggio. Il commerciale, invece, oltre all'accoglienza e all'informazione per i clienti, dovrà occuparsi anche della promozione e della vendita dei servizi aziendali. Le sedi di lavoro saranno quelle di Bologna, Piacenza e Parma.

Per tutte le posizioni oggetto delle offerte di lavoro Trenitalia Tper è considerato elemento preferenziale la residenza nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna oppure nelle province di Milano, Lodi, Cremona e Pavia.

Come fare domanda per le assunzioni di Ferrovie dello Stato

La domanda per le offerte di lavoro Trenitalia Tper dovrà essere inviate on line attraverso il portale siv-recruiting.gruppofs.it, al quale bisognerà registrarsi selezionando la posizione per la quale ci si intenda candidare. Il termine di scadenza per entrambe le posizioni è fissato al prossimo 16 febbraio.

I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed inseriti in azienda con un percorso di formazione specifico per la posizione scelta.