Il Gruppo Unicredit è attualmente alla ricerca di varie figure professionali da inserire nelle proprie filiali, che in Italia sono circa 4000.

Unicredit opera in un contesto nazionale ed internazionale, in quanto è presente in 18 Paesi stranieri: si tratta di un contesto vario ed eclettico, perfetto per chiunque abbia interesse ad iniziare una carriera bancaria in un ambiente stimolante e multidisciplinare.

Le figure professionali ricercate

Come già anticipato, il gruppo Unicredit sta attualmente ricercando cinquanta giovani laureati da inserire in varie posizioni.

Per ciascuna figura professionale sono richieste competenze e requisiti specifici, che possono essere consultati direttamente sul sito web della banca nella apposita sezione.

Tra le figure attualmente ricercate vi sono:

addetti pension funds risk manager e acturial : i candidati chiamati ad occupare questa posizione dovranno occuparsi del coordinamento dell'attività degli studi attuariali esterni e alla definizione della politica per le attività attuariali; per concorrere all'assegnazione di un posto in questa posizione è necessario il titolo di laurea in economia, matematica o statistica;

: i candidati chiamati ad occupare questa posizione dovranno occuparsi del coordinamento dell'attività degli studi attuariali esterni e alla definizione della politica per le attività attuariali; per concorrere all'assegnazione di un posto in questa posizione è necessario il titolo di laurea in economia, matematica o statistica; organization specialist: i candidati selezionati dovranno garantire gli aggiornamenti con le linee guida e gli standard dell'azienda; per questa posizione, è gradita una forte attitudine al lavoro in team;

i candidati selezionati dovranno garantire gli aggiornamenti con le linee guida e gli standard dell'azienda; per questa posizione, è gradita una forte attitudine al lavoro in team; cyber security risk manager : le figure selezionate si occuperanno di svolgere attività di natura principalmente informatica; per questo motivo, è necessario che il candidato disponga di conoscenze tecniche e di preparazione in relazione alla normativa ICT e al rischio cibernetico;

: le figure selezionate si occuperanno di svolgere attività di natura principalmente informatica; per questo motivo, è necessario che il candidato disponga di conoscenze tecniche e di preparazione in relazione alla normativa ICT e al rischio cibernetico; android developer: coloro che andranno a ricoprire questa posizione si occuperanno dell'elaborazione di app funzionali ad offrire agli utenti servizi di varia natura; oltre al titolo di laurea, è necessario che i candidati abbiano una buona conoscenza della lingua inglese e una grande capacità a lavorare in un contesto multidisciplinare.

Modalità di candidatura

Per potersi candidare ad una delle posizioni libere nel gruppo Unicredit, è possibile inoltrare la propria domanda di partecipazione attraverso il form messo a disposizione sul sito web della banca.

Attraverso la sezione "careers", infatti, cliccando sulla posizione a cui si è interessati, non solo è possibile inoltrare la propria domanda, ma è anche possibile conoscere nel dettaglio i requisiti specifici richiesti per ciascuna di esse.

Non sono presenti termini di scadenza: da ciò si desume che una posizione resterà libera finchè non verrà individuata la persona più adeguata a ricoprirla.