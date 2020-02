Selezioni attualmente in corso di attrici per la realizzazione di un cortometraggio con riprese da effettuarsi in Toscana. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli principali, piccoli ruoli e comparse, per realizzare uno short film di produzione tedesca da girare in Puglia.

Un cortometraggio in Toscana

Per la realizzazione di uno short film muto da girare in Toscana nei prossimi mesi, nel corso di alcune giornate, sono in corso le selezioni a cura di Progetto Tangram per la ricerca di un'attrice di età compresa tra 18 e 25 anni, con occhi grandi e volto espressivo e 'sbarazzino'.

Le interessate devono quanto prima inviare i propri dati personali e di contatto, allegando un video di presentazione fatto con il cellulare e di durata non superiore a 30 secondi, tre autoscatti effettuati con il cellulare, uno showreel o eventuali lavori svolti in precedenza, tre fotobook e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: progettotangram @ gmail. com. Nell'oggetto occorre inserire 'Occhi'. Si precisa che la spedizione degli allegati indicati deve essere effettuata tramite file o link di collegamento.

Un cortometraggio in Puglia

Per realizzare un cortometraggio di produzione tedesca e da girare nel prossimo mese di aprile in Puglia, nel Salento, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli principali, piccoli ruoli e comparse. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto, per ruoli principali, verso una donna di età compresa tra 60 e 70 anni, un bambino tra 5 e 10 anni, una ragazza tra 20 e 30 anni.

L'età indicata, così come quella per piccoli ruoli e comparse, va sempre riferita a quella scenica e non a quella anagrafica. Si cercano poi, per piccoli ruoli, un uomo di età compresa tra 45 e 50 anni e uno tra 35 e 40 anni per il ruolo di due carabinieri, un uomo tra 40 e 60 anni per il ruolo di 'Coccobello' e otto turisti stranieri. Infine, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una massaggiatrice asiatica, di una tatuatrice, di alcuni ambulanti di origine africana, come comparse.

Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito della Puglia. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie in primo piano e a figura intera e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingsalenzia @ gmail. com, alla cortese attenzione della casting director Marzia Meddi. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione, presso il Cineporto di Lecce di Apulia Film Commission.