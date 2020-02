Aperta la campagna di reclutamento in Penny Market che porterà a nuove assunzioni per oltre 200 unità da impiegare nei 375 punti vendita distribuite su tutto il territorio nazionale. L'azienda, infatti, è alla ricerca di diverse figure professionali che vanno dagli addetti alle vendite agli assistenti direttori di negozi. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati e laureati con voglia di crescere professionalmente.

Penny Market avvia la campagna di assunzioni

La nota catena di distribuzione alimentare ha da poco avviato una campagna di maxi reclutamento volta all'ampliamento del proprio organico che porterà a oltre 230 nuovi posti di lavoro in Italia.

L'azienda è stata fondata nel 1973 in Germania e fa parte del Gruppo REWE. Considerata una delle maggiori aziende leader nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, opera sotto la formula del discount e distribuisce un'ampia gamma di beni alimentari e di largo consumo. Penny Market, inoltre, è attiva anche in Italia con oltre 375 punti vendita, dove sta attraversando un periodo di forte espansione che porterà a nuovi investimenti soprattutto nel personale.

Assunzioni previste per addetti alle vendite

Difatti, la nota azienda tedesca ha avviato nuove assunzioni per 230 nuove risorse. Le selezioni riguardano per la maggior parte addetti alle vendite che saranno inseriti nelle varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Gli addetti alle vendite si occuperanno dell'assistenza alla clientela e dell'esposizione della merce. Inoltre, saranno anche responsabili delle operazioni di cassa e dei resi e della pulizia dei banchi.

Per candidarsi alla posizione è richiesto un diploma di maturità, ottime doti organizzative e relazionali, proattività, determinazione e una predisposizione al lavoro di gruppo.

Si ricercano assistenti direttori di negozio

La società, inoltre, ricerca anche assistenti direttori di negozio che, invece, si occuperanno della gestione del punto vendita e del coordinamento del team. Inoltre, presteranno supporto al direttore di negozio nell'ordine e dell'esposizione della merce, oltre a svolgere le attività di chiusura della cassa.

Inoltre, tra le posizioni aperte anche quelle riguardanti i coordinatori ispettori di gastronomia che dovranno garantire la diffusione delle strategie commerciali, oltre a proporre soluzioni in linea con il mercato. I coordinatori, inoltre, avranno la funzione di mantenere le linee guida di gestione della clientela. Penny Market ricerca anche specialisti in sicurezza regionale che, invece, si occuperanno di gestire i rapporti con gli istituti di vigilanza. Per questa posizione, infatti, è richiesta la laurea. Per candidarsi alle Offerte di lavoro è necessario registrarsi al portale dell'azienda, caricare il proprio curriculum ed inviare la candidatura.