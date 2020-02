Casting aperti a cura di Cineworld Roma per le riprese, da effettuarsi a breve nella Capitale, di una fiction e di una serie televisiva. Sono poi tuttora in corso le selezioni per un interessante spettacolo prodotto dalla compagnia All Crazy.

Una fiction e una serie TV

Per la realizzazione di una fiction sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca della controfigura di una attrice. La candidata ideale deve avere una età compresa tra 20 e 40 anni, capelli biondi leggermente più corti delle spalle e una statura intorno a 1, 70, la taglia 40.

Consigliamo comunque di visionare previamente la pagina Facebook di Cineworld Roma, che cura i casting. Le interessate devono inviare la propria candidarura, con i propri dati personali, i riferimenti di contatto e due fotografie (in primo piano e a figura intera), tramite whatsapp al seguente numero di telefono preposto. Le riprese in questione verranno effettuate martedì 25 febbraio. Sempre Cineworld cerca, per la realizzazione di una nota serie televisiva, alcuni uomini di età compresa tra 30 e 35 anni, nati nella Capitale, in grado di dare qualche battuta.

In questo caso, le riprese si svolgeranno mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio (con orario pomeridiano/notturno). Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono inviare, sempre per whatsapp, alcune fotografie e dati personali e di contatto al numero telefonico preposto.

Uno spettacolo

Per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Sirenetta 2.0 - Missione Mare Pulito, prodotto dalla compagnia All Crazy e scritto w diretto da Michele Visone, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca della protagonista.

Lo spettacolo verrà poi messo in scena in anteprima il prossimo 29 aprile presso il Teatro RePower di Milano. La richiesta è indirizzata verso una ragazza di età scenica compresa tra 16 e 24 anni, in possesso di rilevanti canore e coreutiche. In sostanza deve trattarsi di una artista davvero completa e, se possibile, con capelli su tonalità di rosso (questo elemento non è comunque da ritenersi vincolante).

Le interessate devono inviare (entro e non oltre il prossimo 3 marzo) dati personali e riferimenti di contatto, allegando inoltre due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: risorseumane@ allcrazy. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione, giovedì 5 marzo a Lissone (MB), presso la sede di All Crazy Art & Show (Via Monza, 11) a partire dalle ore 10. Le minorenni dovranno essere accompagnate dai genitori o da chi ne fa le veci.