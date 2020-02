Il Ministero della Giustizia ha recentemente annunciato oltre 4 mila nuove assunzioni tramite concorso pubblico da effettuare entro il 2020. Tra queste, circa 800 posti dovrebbero riguardare operatori giudiziari da inserire presso i vari tribunali attraverso la procedura di avviamento con i Centri per l'Impiego. I bandi di concorso, infatti, dovrebbero essere pubblicati entro aprile o maggio.

Concorso Giustizia, si attende il bando di 800 operatori giudiziari

Dopo il recente bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

4 del 14 gennaio 2020 riguardante l'assunzione di 109 autisti, i concorsi presso il Ministero della Giustizia sembrano non fermarsi. Difatti, sono previste oltre 4 mila nuove assunzioni per diplomati e laureati. Le figure richieste sono cancellieri, funzionari, assistenti giudiziari e direttori amministrativi. Tra i concorsi previsti, anche quelli riguardante l'assunzione di 800 operatori giudiziari da inserire mediante avviamento con l'ausilio dei Centro per l'Impiego. Si tratta di una misura prevista dal decreto sicurezza-bis volta allo smaltimento di lavoro arretrato nei tribunali.

Previste assunzioni a tempo determinato

Le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato di dodici mesi e saranno così suddivise: 200 risorse saranno assunte nell'area I/F2, con il profilo professionale di ausiliario mentre altri 600 posti saranno per il profilo professionale di operatore giudiziario e le risorse assunte saranno inserite nell'area II/F2.

Gli ausiliari si occuperanno delle attività di supporto ai processi organizzativi e gestionali del settore di appartenenza, attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche.

Saranno responsabili anche della movimentazione dei fascicoli, della fotocopiatura, della fascicolazione e del ritiro della corrispondenza. Per questo profilo professionale verrà richiesta l'assoluzione dell'obbligo scolastico. Gli operatori giudiziari, invece, collaboreranno ai processi gestionali e organizzativi. Inoltre, sono responsabili della sorveglianza e dello smistamento di telecomunicazioni per mezzo di posta elettronica.

Tale posizione richiede la licenza media.

Concorsi in arrivo anche per 2.700 cancellieri

Tra le prossime assunzioni, anche quella riguardante 2.700 cancellieri esperti che dovranno occuparsi della redazione e della sottoscrizione dei verbali, oltre ad assistere il magistrato nelle attività di istruttoria e dibattimento e rilasciare copie conformi e ricevere atti. Per la partecipazione al concorso sarà richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, si prevede l'uscita del bando anche per 237 assistenti tecnici in tribunale in possesso di un diploma di geometra. Tutti i bandi dovrebbero essere pubblicati entro la primavera nei mesi di aprile o maggio 2020.