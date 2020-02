Lavorare in banca è il sogno di molti giovani che ambiscono ad una carriera brillante e ad un lavoro stimolante che, spesso ricolma di soddisfazioni. Tuttavia, la Banca Nazionale del Lavoro ha avviato una campagna di reclutamento che porterà a numerose assunzioni per varie figure professionali. Le ricerche sono rivolte a giovani brillanti in possesso di una laurea in materie economiche o giuridiche, oltre a giovani privi di esperienza.

BNL avvia le assunzioni

La nota società rappresenta uno dei maggiori gruppi bancari presenti in Italia, con circa 2,5 milioni di clienti privati, oltre 130 mila piccole imprese e altri 33 mila enti.

La BNL è stata fondata nel 1913 e, a partire dal 2006 a parte del Gruppo BNP Paribas. Grazie ad una costante crescita, il Gruppo ha recentemente avviato le assunzioni che porteranno alla copertura di diversi posti di lavoro. Tuttavia, si ricercano laureati da inserire nel settore commerciale e del credito. Inoltre, le ricerche si concentrano anche su giovani senza esperienza che, invece, saranno inseriti in percorsi formativi attraverso stage retribuiti organizzati dalla BNL. La banca, inoltre, offre contratti a tempo determinato e indeterminato.

Posizioni aperte per analisti crediti

In particolare, l'azienda ha aperto le selezioni per analisti crediti che dovranno essere in possesso di una laurea in materie economiche o giuridiche e dovranno conoscere la lingua tedesca. Inoltre, è richiesta una pregressa esperienza almeno biennale. La risorsa, dovrà gestire e monitorare i rischi e sarà inserita nell'area di sviluppo commerciale nelle sedi di Verona, Mestre e Bolzano.

Tra le ricerche, anche giovani laureati per la posizione di addetti centro relazioni sviluppo clientela che si occuperanno dello sviluppo e della gestione del portfolio clienti. I candidati ideali dovranno essere in possesso di una laurea in materie economiche, buona conoscenza del pacchetto office e la padronanza della lingua inglese. Tuttavia, le risorse selezionate saranno inserite nelle sedi di Prato, Bologna, Mestre e Roma.

Aperte le assunzioni anche per consulenti clientela privati

Per le varie sedi presenti su tutto il territorio nazionale, invece, si ricercano brillanti laureati con esperienza nel settore bancario e commerciale da inserire nell'organico con la figura professionale di consulenti clientela privati. Si occuperanno, infatti, dello sviluppo portfolio, dell'assistenza e della consulenza ai clienti offrendo loro il miglior servizio. Per questa posizione si richiedono ottime doti comunicative e relazionali, orientamento al risultato, una conoscenza della lingua inglese e buon uso del pacchetto office. Tutti gli interessati alle assunzioni potranno inviare la candidatura attraverso il sito della Banca Nazionale della Lavoro, dove si potranno consultare tutte le offerte di lavoro ancora attive.