I casting e i provini per il cinema e la televisione destano sempre molto interesse. Sono tante, infatti, le persone che amano, sia pur in maniera marginale, partecipare a film o a spettacoli televisivi. La Lotus srl, per la serie tv 'Tutta colpa di Freud', ricerca figuranti residenti nella città di Milano e nelle zone limitrofe, la scadenza delle candidature è fissata per il 1° di marzo. Per partecipare come concorrenti al programma tv di Mediaset 'Avanti un altro', condotto da Paolo Bonolis, bisognerà inviare la propria candidatura entro il 4 di marzo.

Le città interessate ai provini sono, in questo caso, Napoli e Bari.

Candidature per la serie Tv 'Tutta colpa di Freud'

Sono aperte le candidature per le figurazioni relative alla serie tv 'Tutta colpa di Freud'. Tutti coloro che volessero partecipare al casting della serie prodotta dalla Lotus srl e con la regia di Rolando Ravello, dovranno avere le seguenti informazioni: le riprese avranno luogo tra febbraio e marzo a Milano, i provini riguarderanno uomini e donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni.

Il look dei candidati dovrà essere necessariamente raffinato, alternativo e contemporaneo. Saranno scartati e non potranno essere coloro che già hanno effettuato un casting per la serie tv 'Tutta colpa dI Freud', coloro che non abitano a Milano o zone limitrofe e chi lavora nella Pubblica Amministrazione. Il casting verrà retribuito, le spese di viaggio e di alloggio sono però a carico del candidato.

La mail con la propria candidatura andrà inviata a tcdf.casting@ gmail.com, entro le 23 del 1° marzo. Dovranno essere inviate tre fotografie (una intera, una in primo piano e una a mezzo busto), il proprio numero telefonico di riferimento, il domicilio ufficiale e il proprio nome e cognome con la relativa data di nascita.

Programma Tv 'Avanti un altro'

Oltre al cinema c'è la possibilità di partecipare ad un noto programma televisivo, condotto da uno dei più importanti presentatori italiani.

Sono aperte, infatti, le canidature per il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti 'Avanti un altro'. Le città coinvolte nella ricerca di concorrenti saranno Napoli (data 2 marzo) e Bari (data 4 marzo) e il casting sarà riservato esclusivamente ai maggiorenni. Tutti coloro che desiderano candidarsi dovranno inviare una mail a avantiunaltro@ sdl2005.it con i propri dati anagrafici, un numero di telefono e una foto. Sul sito di pertinenza, potrà essere scaricata la liberatoria da allegare alla candidatura e si potranno avere maggiori informazioni. La possibilità di partecipare ai casting avrà come scadenza la data del 4 marzo alle ore 00.00.