Selezioni attualmente in corso per un'importante serie televisiva con riprese da effettuarsi a Napoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di mimi con esperienza recitativa e di figuranti (sia uomini che donne) per realizzare un'opera teatrale diretta dal regista Richard Jones e dal titolo Katia Kabanova. L'opera andrà successivamente in scena nella Capitale dove a breve si svolgeranno i casting.

Una serie TV

Per la realizzazione di un'importante serie televisiva sono in corso, a cura di Klab4 film, i relativi casting.

Nello specifico, per questa serie in produzione a Napoli si ricerca attualmente una bambina tra 4 e 6 anni (dai capelli ricci e scuri) e una ragazza (deve essere maggiorenne) con capelli biondi e in grado di guidare adeguatamente una motocicletta. Per la ragazza in questione si richiede un'altezza tra 1, 63 e 1, 73, una taglia generale S e una taglia 40 di pantalone, nonché una misura di scarpe non superiore al numero 39. Per proporsi è necessario inviare la propria candidatura a questo indirizzo di posta elettronica: klab4extras@gmail.com, mettendo nell'oggetto "bimba + età'" o "Bionda moto".

La candidatura deve essere corredata di dati personali e di contatto, a cui occorre aggiungere in allegato alcune fotografie attuali. Si precisa che per le candidate minorenni la spedizione deve essere effettuata da parte dei genitori o dai relativi tutori. Sempre Klab4 film cerca poi, per una serie televisiva nella città partenopea, un cane labrador adulto. In tal senso, i legittimi proprietari devono inviare fotografie attuali dell'animale, insieme a un proprio recapito telefonico, allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, scrivendo nell'oggetto "labrador".

Katia Kabanova

Per la realizzazione dell'opera teatrale dal titolo Katia Kabanova e diretta dal regista Richard Jones, sono ancora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti e di mimi. La richiesta è indirizzata a mimi in possesso di formazione di carattere attoriale e di adeguata musicalità, di figuranti uomini di età compresa tra 18 e 40 anni (di varie corporature, ma alcuni dovranno essere piuttosto atletici) e di figuranti donne di età compresa tra 18 e 35 anni.

Le audizioni si svolgeranno poi a Roma il prossimo 27 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Respighi della Galleria Regina Margherita. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono presentarsi direttamente e dovranno poi compilare un modulo prima dell'inizio delle audizioni.