Risultano essere sempre attivi i casting e i provini volti alla ricerca di vari ruoli da inserire nel modo del Cinema e della televisione. Per quanto riguarda la serie tv di BiM, a causa dell'ordinanza del Ministero della Salute legata all'emergenza Coronavirus, i casting proseguiranno per via telematica. A breve inizieranno anche i provini per la partecipazione al programma televisivo 'Casa Surace', che andrà in onda prossimamente sul Canale Nove, dopo il successo ottenuto tramite internet.

Candidature per Serie Tv di BiM

Sono ancora aperti i casting per una serie tv di BiM. Per evitare la diffusione del Coronavirus, in accordo con l'ordinanza firmata dal Ministero della Salute e la regione Emilia Romagna, la selezione proseguirà online. La ricerca della produzione è per il ruolo di protagonista e le candidature riguarderanno ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni. Per proporsi ogni candidato dovrà inviare, tramite mail, quattro foto senza trucco su sfondo neutro (primo piano, profilo destra e sinistro e una foto intera).

Sarà necessaria una breve presentazione video di circa 20 secondi. La scheda informativa dovrà contenere, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, recapito telefonico, e-mail, l'altezza e la misura di scarpe e vestiario. In aggiunta può essere allegato il Curriculum Vitae in pdf (ma non è obbligatorio). La produzione suggerisce d'inviare il video, indicando il proprio nominativo, attraverso We Transfer.

Coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni dovranno far inviare la mail dai genitori o dal tutore. La candidatura dovrà essere inviata entro il 29 febbraio 2020 al seguente indirizzo: castingseriebim@gmail.com.

Programma Tv 'Casa Surace'

Coloro che apprezzano in maniera particolare i programmi tv legati alla cucina, potranno beneficiare di Casa Surace. Il format andrà in onda in televisione sul Canale Nove, dopo il successo raggiunto via web.

La casa di produzione Pesci Combattenti, già ideatori del programma 'Unti e Bisunti', ricerca persone che amino la cucina sotto tutte le varie sfaccettature. La trasmissione andrà a far compagnia ai tanti programmi già presenti sulla materia in questione. Le informazioni relative ai provini non sono tantissime, al momento si sa che i casting si svolgeranno nella città di Roma. Per partecipare alle selezioni di questo nuovo format televisivo, bisogna esclusivamente utilizzare le seguenti modalità: telefonare al numero 393/8750857 oppure inviare una mail a castingcasasurace@gmail.com. La produzione contatterà tutti coloro che risulteranno idonei a effettuare un provino.