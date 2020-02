Casting aperti per un nuovo film prodotto dalla nota casa di produzione cinematografica e televisiva Wildside e diretto da Emanuele Crialese.

Inoltre sono in corso le selezioni per realizzare un cortometraggio di produzione indipendente da girare a Torino.

Un film della Wildside

Per il nuovo film diretto dal regista Emanuele Crialese, venerdì 21 febbraio prossimo a Civitavecchia si terranno i casting per la ricerca di ragazzine per ruoli principali e di età compresa tra 10 e 14 anni. In particolare, per questo film prodotto da Wildside, nota casa di produzione televisiva e cinematografica, si cerca una ragazzina tra 10 e 14 anni, vivace, agile, pestifera e con atteggiamenti un po' 'da maschiaccio', di struttura fisica longilinea, e una ragazzina della stessa fascia di età, che svolga attività sportiva nel settore della ginnastica artistica o ritmica, o comunque nell'ambito della danza o, ancora, con abilità a livello di arti circensi.

Le candidate devono presentarsi direttamente il 21 febbraio a Civitavecchia, all'Hotel De La Ville (Viale della Repubblica, 4), accompagnate da un genitore o da chi ne fa le veci, a partire dalle ore 15 e sino alle ore 17:30 (i casting ai concluderanno alle ore 18). Si precisa che è comunque necessaria l'autorizzazione a foto, video e riprese da parte di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci).

Un cortometraggio di produzione indipendente

Per realizzare uno short film di produzione indipendente, sono tuttora aperte le selezioni.

Le riprese verranno effettuate a Torino nel periodo tra aprile e maggio, nell'arco di una sola giornata. Nello specifico, si cercano maggiorenni di età scenica inferiore (compresa tra 15 e 17 anni) per la copertura di ruoli importanti. I candidati devono sembrare comunque dei liceali. Entrando maggiormente nel dettaglio, si selezionano giovani ambosessi per i seguenti ruoli: Tommaso, dal fisico atletico e alto almeno 175 cm, Agata, con un fisico asciutto, Andrea, dalla statura non inferiore a 170 cm, Carmelo, senza particolari specificazioni, una coppia composta da un ragazzo e una ragazza, con fisico atletico e una statura minima di 170 cm.

Si richiede la disponibilità a uno o due giorni di prove in un periodo precedente alle riprese. I casting si terranno a Torino sabato 22 e sabato 29 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 18, presso la Sala Casting (Via Cagliari, 40/e) della Torino Piemonte Film Commission. È necessario presentarsi direttamente in una delle due date indicate, muniti di un proprio documento di identità.

Per ulteriori informazioni si può far riferimento all'indirizzo di posta elettronica: produzionecalzante@ gmail.com.