Selezioni attualmente aperte per la ricerca di ruoli attoriali e comparse per un documentario su varie regioni italiane. Sono inoltre tuttora in corso i casting per la ricerca di attori e attrici per un cortometraggio da girare a Roma.

Un documentario sulle regioni

Per la realizzazione di un documentario sulle varie regioni italiane, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca della seguenti figure attoriali: un uomo di età scenica intorno ai 50 anni e senza barba, un uomo di età scenica intorno ai 60 anni con i capelli bianchi, una donna di circa 50 anni.

Si cercano poi varie comparse, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 70 anni.

Le riprese verranno effettuate in Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Piemonte, Sicilia e Calabria, da fine marzo, e partendo dalle regioni settentrionali per giungere quindi a quelle del sud. Attori e attrici svolgeranno la propria attività esclusivamente nel Lazio, mentre le comparse saranno impegnate solamente nell'ambito della regione di appartenenza.

Per proporre la propria candidatura gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto recenti e eventuale curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingregioni@ gmail.com.

I casting si terranno poi su convocazione.

L'Uomo vitruviano

Per realizzare il cortometraggio scritto e diretto da Alessandro Bondi e dal titolo L'Uomo vitruviano, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori ed attrici, di varie età, per la copertura di ruoli fondamentali.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di un uomo di età compresa tra 50 e 70 anni, un uomo tra 55 e 65 anni, un ragazzo dall'aria vissuta e di età compresa tra 25 e 35 anni, due ragazzi tra 25 e 30 anni, una ragazza avvenente di età compresa tra 25 e 35 anni e una ragazza tra 20 e 25 anni.

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica.

Le riprese dello short film verranno effettuate nella Capitale verso la fine del mese di maggio, per l'esattezza il 23, 24, 30 e 31 maggio. I casting si terranno, esclusivamente a seguito di convocazione da parte della produzione, il prossimo 16 febbraio a Roma, a Via Manlio Gelsomini, 32.

Gli interessati a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 15 febbraio, i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti e ben visibili e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: bondirodriguez@ yahoo.com.

Il cortometraggio è correlato al Laboratorio di Regia Cinematografica, prosieguo del Corso di Regia Superiore di secondo livello, dell'UPTER di Roma.