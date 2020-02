Selezioni aperte per la ricerca di protagonisti di puntata per un nuovo programma televisivo prodotto da Banijay Italia. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di cantanti e ballerini per la compagnia Aida Cruises, appartenente a Costa Crociere.

Banijay Italia

Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo prodotto da Banijay Italia sono in corso le relative selezioni. In particolare, per questa nota casa di produzione televisiva si cercano persone, ambosessi maggiorenni, che desiderino comunicare qualcosa che non sono mai riusciti a proporre in maniera efficace o, quantomeno, senza riuscire ad ottenere il risultato prefissato, nonché soggetti che vogliano dare una vera e propria lezione a qualcuno o, ancora, interessati a ringraziare in modo adeguato una persona speciale, o a vendicarsi in modo divertente e ilare di un proprio collega o di un proprio amico.

Quanti coltivano uno dei desideri indicati possono tranquillamente affidarsi all'abilità e all'organizzazione della casa di produzione Banijay, e questo a prescindere dal messaggio che si vuole proporre nel corso del nuovo programma. Difatti, Banijay predisporrà il tutto in maniera davvero spettacolare quanto divertente o commovente a seconda dei casi, ma comunque in modo unico ed indimenticabile. Gli interessati a far riferimento al sito web della casa di produzione, alla sezione casting, e compilare il relativo form online.

A tale proposito, occorre innanzitutto procedere con l'autorizzazione concernente la normativa in materia di privacy, indicando poi i propri dati personali e di contatto e allegando quindi una fotografia in formato .jpg. Infine, prima di procedere nell'inoltro della propria candidatura, è necessario raccontare in breve il motivo per cui ci si propone, nella parte dal titolo 'Raccontaci di te'.

Aida Cruises

Per la compagnia Aida Cruises, appartenente al gruppo Costa Crociere, sono attualmente in corso i casting finalizzati alla ricerca di cantanti e ballerini, tutti di livello professionistico. Per i selezionati il contratto prevede poi una fase di prove ad Amburgo, della durata di 6/8 settimane, che si svolgerà presso gli studi di Aida Cruises, a cui seguirà l'attività lavorativa vera e propria, della durata da 3 a 6 mesi, a bordo delle relative navi.

Le selezioni si terranno, esclusivamente a seguito di convocazione, a Roma presso lo IALS il prossimo 16 marzo. Per proporre la propria candidatura è necessario inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: aidacasting @varelli.com.