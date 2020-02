Casting aperti, a cura di Cineworld Roma, per vari progetti cinematografici e televisivi da realizzare a breve nella Capitale. Sono inoltre in corso le selezioni di SDL 2005 per uno spot legato ad una nota trasmissione televisiva in onda su Canale 5.

Cineworld Roma

Numerose le selezioni attualmente in corso e a cura di Cineworld Roma. Innanzitutto, si cercano per la realizzazione di una importante serie televisiva, i sosia dei seguenti calciatori che giocarono nella squadra della Roma nel campionato 1992/93: Giovanni Cervone, Giuseppe Giannini, 'Aldair', Antonio Tempestilli, Andrea Carnevale e Sebastiano Nela.

A tale proposito, gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e foto a uno di questi indirizzi di posta elettronica: vittorio@cineworldroma.com o g.catania@cineworldroma.com. Per una nota fiction, con riprese da effettuarsi poi il prossimo 10 febbraio a Roma, in orario diurno, si cerca una modella di statura non inferiore a 1, 70, con taglia tra il 42 e il 44, con almeno la terza di seno e capelli del tutto privi di meches o shatush. Le interessate a candidarsi devono inviare foto e dati tramite WhatsApp al seguente numero telefonico: 349/3118517.

Sempre Cineworld cerca poi, per la realizzazione di una serie televisiva importante, ragazzi di età compresa tra 18 e 30 anni, in grado di giocare adeguatamente a calcio. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto ed alcune fotografie a: vittorio@cineworldroma.com, tramite WhatsApp. In alternativa è possibile far riferimento a: g.catania@cineworldroma.com.

Per un progetto televisivo di alto livello, Cineworld seleziona inoltre ragazzini tra i 12 e i 13 anni, con occhi azzurri e capelli biondi, bravi nel gioco del calcio.

Il selezionato deve vivere nella Capitale. Per proporsi occorre inviare fotografie e riferimenti di contatto a: minori@cineworldroma.com. Per riprese da effettuarsi il 6 e il 7 febbraio, Cineworld cerca poi una donna dalle mani curate ed esperta nel settore della pasticceria. A tale proposito, consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld per reperire ulteriori dettagli e informazioni.

Per candidarsi è comunque necessario inviare foto delle mani al seguente numero telefonico: 392/6724326, mediante WhatsApp. Infine, si cerca un neonato di circa un mese con mamma intorno ai 25 anni e con capelli scuri e lunghi, su Roma. Le madri interessate devono inviare foto e dati a: minori@cineworldroma.com o, tramite WhatsApp, allo 340/6016289.

SDL 2005

Per la realizzazione di uno spot legato ad una trasmissione che andrà poi in onda su Canale 5, sono in corso le selezioni di donne residenti a Roma e di età compresa tra 70 e 80 anni. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 29 febbraio la propria candidatura, corredata di dati personali, contatti e foto, a: m.cottilli@sdl2005.it.