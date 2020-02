Casting attualmente in corso, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per la realizzazione di una importante fiction ambientata negli anni sessanta e per scene varie. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di artisti di varie tipologie (dal settore musicale all'ambito recitativo fino ad arrivare alla danza), da inserire successivamente nell'ambito di alcuni resort di vari luoghi in previsione della prossima stagione estiva.

Cineworld Roma

Selezioni in corso, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di un 'bartender', ovvero un barista di tipo acrobatico, per scene da girare il prossimo 3 marzo.

Per candidarsi è necessario inviare (tramite whatsapp) dati personali e riferimenti di contatto, unitamente ad un piccolo video dimostrativo, al numero di telefono preposto. Sempre Cineworld Roma cerca poi, per la realizzazione di una fiction ambientata negli anni sessanta, un uomo dai capelli biondi e pettinabili, privo di rasature, di età compresa tra 18 e 40 anni, senza tatuaggi, di statura non inferiore a 1, 78 e taglia compresa tra 50 e 52. In questo caso, per proporre la propria candidatura, è necessario inviare alcune fotografie recenti, assieme ai propri dati, via whatsapp al numero di telefono preposto.

Alcuni resort

Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di artisti per attività lavorativa da svolgersi nell'ambito di resort di vari luoghi. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è indirizzata nei confronti di figure artistiche, caratterizzate tutte da bella presenza, tra cui: cantanti (di repertorio Musical Theatre), ballerini e ballerini di vari stili (tra cui acrobati, aerialisti, circus performer), assistenti alla regia e alla coreografia.

Gli interessati a proporsi, esclusivamente maggiorenni, devono offrire la propria disponibilità per due/tre mesi nell'ambito di un periodo di attività professionale con inizio nel mese di maggio e fino al mese di settembre 2020. Gli interessati devono inviare quanto prima dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale e ad alcune fotografie ben visibili, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizione.casting@ gmail.com.

I casting si svolgeranno poi esclusivamente a seguito di convocazione. Nell'oggetto della mail è necessario specificare adeguatamente la figura per cui ci si propone. Per i selezionati è previsto poi un contratto a norma di legge, in relazione al quale e tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa da svolgersi è previsto anche il vitto e l'alloggio a spese dell'organizzazione.