Nella Gazzetta Ufficiale nn. 16 del 25.2.2020 è stato pubblicato da parte della Regione Veneto il bando che mette a disposizione 105 posti per assistenti amministrativi – cat. C, posizione economica C a tempo indeterminato, da assegnare all’Azienda Zero. La scadenza per la presentazione delle domanda è fissata al 26 marzo. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare e le varie prove d'esame.

Bando Regione Veneto: posti e requisiti per l’ammissione

I posti a disposizione sono i seguenti: 2 posti presso ULSS 1 Dolomiti; 25 posti per Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, 2 posti per ULSS 5 Polesana, 4 posti per ULSS 2 Marca Trevigiana, 12 posti per ULSS 7 Pedemontana, 8 posti per ULSS 8 Berica, 11 posti per ULSS 4 Veneto Orientale, 16 posti per Azienda Zero, 4 posti per ULSS 6 Euganea; 10 posti per ULSS 3 Serenissima, 2 posti per Istituto Oncologico Veneto; 1 posto per ULSS 9 Scaligera, 8 posti per Azienda Ospedale Padova.

Per partecipare a questo nuovo bando occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; il diploma di scuola superiore (maturità). Prima di presentare la domanda bisogna provvedere al pagamento della tassa di concorso pari a 15 euro. L'istanza per la candidatura al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite una specifica procedura telematica.

Iter della selezione e pubblicazione della graduatoria

Quanto alla presenza della prova preselettiva, questa potrebbe essere prevista, e consisterà nella somministrazione di domande a risposta multipla.

La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso con un preavviso di almeno 7 giorni. Seguiranno poi una prova scritta, una pratica ed una orale. Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate almeno 15 giorni prima della prova scritta.

La prova scritta consisterà in una serie di domande su; diritto amministrativo, diritto sanitario, organizzazione aziendale, elementi di contabilità economico-patrimoniale, principi sul rapporto di lavoro pubblico nel SSN. ll superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di almeno 21/30. La prova pratica verterà nella risoluzione di casi pratici o nella predisposizione di atti amministrativi.

La prova orale verterà sulle materie di cui alle prove scritta e pratica, oltre che sulla conoscenza della lingua inglese e dell'uso del pc. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto il concorso. L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima assunzione per un periodo di cinque anni.