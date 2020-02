Sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani protagonisti per una nuova importante serie televisiva prodotta da BIM Produzione. Le riprese verranno poi effettuate in Emilia Romagna. Sono inoltre partite le selezioni per la ricerca di attori, cui seguiranno a breve quelle per comparse, per la realizzazione di una docufiction da girare a Bordighera, diretta dal regista Emanuele Lopez. I casting si svolgeranno rispettivamente a Bologna e a Bordighera.

Una nuova serie televisiva

Casting attualmente aperti per la realizzazione di una nuova importante serie televisiva prodotta da BIM Produzione.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di ragazzi e ragazze di età compresa tra 15 e 21 anni per la copertura di ruoli da protagonista. Si tratta di una serie tutta incentrata sul mondo adolescenziale e giovanile e sulle relative problematiche. Le riprese verranno poi effettuate in Emilia Romagna. Le selezioni si svolgeranno a Bologna venerdì 28 e sabato 29 febbraio, in entrambi i casi dalle ore 11 alle ore 18 presso C.S.Costarena (via Azzo Giardini 48, di fronte al parco del Cavaticcio).

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono presentarsi direttamente e, se minorenni, essere accompagnati dai genitori o dai relativi tutori legali. È comunque prevista anche la possibilità di inoltrare la candidatura tramite posta elettronica in caso di impossibilità a partecipare personalmente ai casting. A tale proposito è necessario inviare tre fotografie (senza trucco e in primo piano, a figura intera e di profilo) e un breve video di presentazione (di durata non superiore a 20 secondi) unitamente ai propri dati personali e di contatto, a: castingseriebim@gmail.com.

Una docufiction

Selezioni in corso per realizzare una interessante docufiction, diretta dal regista Emanuele Lopez, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Bordighera, località ligure descritta di frequente come la 'Città delle Palme'. Attualmente si cercano esclusivamente attori che devono innanzitutto registrarsi online sul seguente sito web: www.bordieventi.it/iscriviti-al-casting/ allegando il proprio curriculum artistico-professionale oltre a compilare con cura e attenzione l'apposito form.

In seguito i casting si terranno solamente su convocazione, sabato 22 febbraio a Bordighera, presso Villa Etelinda. Possiamo, inoltre, anticiparvi che a breve partiranno anche le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse e, a tale proposito, sarà nostra cura tenervi aggiornati. In tal caso, in ogni caso, non sarà necessario l'inoltro del proprio curriculum.