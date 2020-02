Selezioni aperte per la ricerca di figure varie per una serie televisiva con riprese da effettuarsi prossimamente a Caserta. Sono poi in corso le selezioni di ruoli vari per il film del regista Michele Di Rienzo e dal titolo Tracce di follia, prodotto da Independent Movie Productions e con riprese nei dintorni di Milano e Varese.

Una serie televisiva

Per la una importante serie televisiva con riprese da effettuarsi a Caserta entro questo mese di febbraio, a partire da metà mese, si cercano attualmente uomini di qualunque età, con barba lunga e statura di almeno 1, 80.

Gli interessati sono tenuti ad inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, fotografie recenti (mezzobusto e a figura intera), indicazioni dettagliate relative ad altezza, taglia di pantaloni, giacca e scarpe, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4extras@ gmail.com. Nell'oggetto è necessario inserire: 'Uomini con Barba'.

Un film

Per un nuovo film di tipo drammatico diretto dal regista Michele Di Rienzo, prodotto da Independent Movie Productions e dal titolo Tracce di follia, sono tuttora in corso le relative selezioni.

Le riprese verranno successivamente effettuate nei pressi di Milano e di Varese nei mesi di giugno e di luglio. In particolare, la richiesta in questione è attualmente orientata innanzitutto verso le seguenti figure e ruoli: Walter, di età compresa tra 45 e 55 anni, ruolo primario, Stephanie, intorno ai 40 anni, ruolo primario, Paul, di età compresa tra 35 e 45 anni, ruolo secondario. Si cercano inoltre i seguenti piccoli ruoli: Giuly, tra 30 e 40 anni, Matthew, tra 25 e 35 anni, Fabian, tra 30 e 40 anni, Michael, uomo di colore tra 25 e 40 anni, Roberto, di età compresa tra 45 e 55 anni.

L'età indicata è sempre e soltanto da intendersi come quella scenica, non anagrafica. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 28 febbraio, i propri dati personali e di contatto, allegando poi due fotografie (una in primo piano e l'altra a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e uno showreel (link Vimeo/Youtube), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ independent.movie.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida, il proprio nome e cognome e la propria età.

A seguito dell'inoltro della documentazione verrà effettuata una prima valutazione a cui seguirà la richiesta, per i soggetti ritenuti interessanti, dell'invio di un video provino sulla base del quale si procederà successivamente alla convocazione ai casting veri e propri che si terranno a Milano a fine del mese di marzo.