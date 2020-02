Con scadenza al prossimo 19 marzo è possibile prendere parte a dei nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di istruttore bibliotecario. I concorsi pubblici sono stati promossi dal Comune di Fiorenzuola D'Arda (Emilia Romagna) e dal Comune di Rivolta D'Adda (Lombardia). I posti disponibili sono due, uno per ciascuna delle selezioni.

Fiorenzuola D'Arda: selezione per istruttore bibliotecario

In provincia di Piacenza, il Comune di Fiorenzuola D'Arda ha emanato un avviso di selezione, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, di un Istruttore direttivo amministrativo per la biblioteca comunale.

I partecipanti dovranno presentare la domanda di ammissione, entro il prossimo 19 marzo attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC a 'protocollo@ pec.comune.fiorenzuola.pc.it' o direttamente all'ufficio protocollo. Per quanto riguarda i requisiti specifici è richiesto: un diploma di Laurea triennale o Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale, con pregressa esperienza professionale maturata per almeno 2 anni negli uffici di gestione del personale.

La selezione avverrà sulla base dei contenuti formativo - professionali dei candidati e sulla verifica degli argomenti concorsuali tramite un colloquio.

Il testo completo del concorso è reperibile nel sito: comune.fiorenzuola.pc.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Rivolta d'Adda: si cerca un bibliotecario

Il Comune di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, ha indetto un concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo bibliotecario a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area Socio-Culturale del comune. Gli aspiranti candidati sono in possesso di un Diploma di laurea magistrale o equivalente, in materie umanistiche o giuridiche, con l’indicazione dell’anno di conseguimento e dell’istituto che ha rilasciato il titolo.

Inoltre i partecipanti devono possedere conoscenze informatiche di base, inclusi i programmi di videoscrittura e calcolo e conoscenza di una lingua straniera.

Le domande devono essere presentate, entro le ore 12:30 del prossimo 19 marzo esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo di posta elettronica: comune @comune.rivoltadadda.cr.it. All'istanza va allegata la ricevuta della tassa di € 3,87.

I partecipanti saranno sottoposti a una prima prova, che verterà sulle conoscenze teoriche a situazioni di lavoro concrete nell’ambito dell’ente. La seconda prova, invece, sarà volta ad accertare le nozioni della lingua italiana del candidato e le capacità di elaborazione di un testo, vertente sulle materie come indicate nel bando completo, tra cui: normativa in materia di biblioteche e sistemi bibliotecari. Infine, il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un testo. Il testo integrale del concorso è consultabile sul sito: comune.rivoltadadda.cr.it/pagina.php?ID=1152