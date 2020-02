La Gazzetta Ufficiale di martedì 18 febbraio, nella sezione speciale "Concorsi e esami", ha reso noto che la Regione Toscana ha indetto un concorso per 84 posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato. Quattro dei suddetti posti saranno riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Inoltre 24 dei posti messi a concorso saranno riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Giovani e meno giovani che stanno cercando un posto di lavoro dunque potranno prendere parte a questa selezione. Per presentare la domanda, esclusivamente on line tramite il portale della stessa Regione, ci sarà tempo fino al prossimo 20 marzo 2020. Ad ogni modo bisogna leggere con attenzione il bando pubblicato sul sito internet della Regione Toscana nella sezione "Amministrazione trasparente" per verificare i requisiti necessari per poter partecipare e le materie da studiare.

Cosa serve per partecipare e cosa studiare

Oltre ai requisiti generali per poter partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Questo vuol dire che si potrà partecipare con qualsiasi diploma di maturità. E' prevista una prova preselettiva qualora il numero delle domande di partecipazione supererà il numero di 500, ed eventualmente la supereranno i primi 300 (più ovviamente eventuali ex-aequo in ultima posizione).

Oltre ad una prova scritta e poi prevista una orale. Saranno materie di studio (sia per l'eventuale preselettiva che per lo scritto) elementi di diritto europeo, elementi di diritto costituzionale, diritto amministrativo, elementi di diritto regionale, finanza e contabilità pubblica a regionale.

Per la prova orale, oltre alle materie già previste, si dovranno studiare anche: elementi del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), elementi di informatica e strumenti web e infine sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.

Una data importante da appuntare per i candidati a questo concorso è quella del 31 marzo 2020, quando attraverso le pagine del portale della Regione Toscana sarà reso noto il diario, ovvero data e luogo, della prima prova che sarà effettuata.

Tante opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione

In questo 2020 ci sono già e ci saranno in futuro tante opportunità per chi sta cercando lavoro nella Pubblica Amministrazione. Basti pensare ai prossimi concorsi che ci saranno nella scuola o quelli che nel corso dell'anno dovrebbe essere bandito dall'Inps. In corso d'opera c'è la selezione di 1052 vigilanti del Mibac, così come a breve si dovrebbe partire con la prima prova preselettiva del concorso per 1054 posti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inail e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Infine non si può dimenticare la selezione pubblica bandita dall'Aci, che mette a disposizione 302 posti tra laureati e diplomati. Il diario della prima prova dovrebbe essere pubblicato il 31 marzo.