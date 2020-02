La Gazzetta Ufficiale di venerdì 21 febbraio ha reso noto un nuovo concorso Mibac per 500 posti di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, da assumere a tempo pieno e indeterminato. Una opportunità lavorativa non da poco. Si tratta di una selezione che verrà gestita tramite l'avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego. I selezionati in base alla graduatoria, in numero doppio rispetto ai posti a concorso, poi affronteranno un colloquio nel quale sarà verificata le loro capacità di affrontare problematiche lavorative, la conoscenza di base della lingua inglese e dell'attitudine all'accoglienza propria del ruolo di "Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza".

Si può partecipare con la licenza media

In attesa delle indicazioni che arriveranno dai Centri per l'Impiego, i requisiti per la partecipazione a questo concorso per 500 vigilanti sono quelli generali richiesti per le selezioni della Pubblica Amministrazione. Il titolo di studio richiesto è quello di diploma di istruzione secondaria di primo grado. Questo vuol dire che potranno partecipare anche coloro i quali hanno la licenza di scuola media.

I posti provincia per provincia

I posti messi a concorso sono ripartiti ovviamente in base alla regione.

In Abruzzo ce ne sono 21 disponibili, così suddivisi per provincia (così come avviene per tutte le regioni): 6 Pescara, 2 Teramo, 11 L'Aquila e 2 Chieti. In Basilicata 11 nuovi posti di lavoro, 5 in provincia di Matera, 6 di Potenza. I 24 posti in Calabria sono così suddivisi: 1 a Catanzaro, 7 a Cosenza, 16 a Reggio Calabria. Sono 71 i posti disponibili in Campania (4 a Caserta, 48 a Napoli e 19 a Salerno).

L'Emilia Romagna prevede 39 posizioni lavorative da assegnare: 19 a Bologna, 9 a Modena, 8 a Parma, 2 a Ravenna, 1 a Rimini. I dieci posti del Friuli saranno tutti in provincia di Trieste. Nel Lazio invece 92 dei 97 posti disponibili sono in provincia di Roma, gli altri a Rieti (3) e Frosinone (2). La Liguria prevede 17 dei 18 posti in provincia di Genova, l'altro disponibile è in quella di Imperia.

In Lombardia invece 41 chance lavorative: 27 in provincia di Milano, 1 a Pavia, Varese, Como e Cremona, 8 in quella di Brescia. Nelle Marche 5 posti in provincia di Pesaro-Urbino, uno per quelle di Fermo e Macerata. I dieci posti disponibili in Molise sono 8 per la provincia di Campobasso e 2 per quella di Isernia. Per quanto riguarda il Piemonte ci saranno 14 opportunità lavorative in provincia di Torino, 2 a Cuneo e Verbania, 1 a Biella e Vercelli. Per quanto riguarda invece la Puglia, i 24 posti totali sono divisi tra Bari (16) e Taranto (8). In Toscana saranno assegnati 49 nuovi vigilanti divisi tra le province di Firenze (43), Lucca (2), Siena (2), Arezzo (1) e Pisa (1).

La Sardegna ne assumerà invece 14, 12 in provincia di Cagliari, 2 in quella di Oristano. Un nuovo vigilante a Bolzano e due a Trento, quindi dodici a Perugia, in Umbria. Nel Veneto invece i 29 nuovi posti di lavoro che saranno assegnati tramite questo concorso andranno divisi tra Venezia (24), Verona (2), Belluno (2) e Treviso (1).