Pubblicati a Brescia tre nuovi bandi relativi a Concorsi Pubblici per assunzione di personale in qualità di assistente sociale, fisioterapista e istruttore informatico. I bandi, con scadenza tra il 10 e il 24 febbraio prossimo, riguardano assunzioni presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali (assistente sociale e fisioterapista) e alla provincia di Brescia, per quanto riguarda il ruolo di istruttore informatico.

Spedali di Brescia: selezione per assistente sociale e fisioterapista

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali ha indetto due concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale e di un fisioterapista. Questi i requisiti specifici richiesti dai rispettivi bandi pubblici per poter partecipare alla selezione:

Assistente Sociale

Iscrizione al relativo Ordine Professionale;

Diploma Universitario in Assistente Sociale previsto dalla vigente legislazione;

Oppure, Laurea abilitante alla specifica professione

Oppure,altri titoli afferenti conseguiti in base al precedente ordinamento.

Fisioterapista

Diploma Universitario o Laurea in Fisioterapista;

Essere iscritti all'albo professionale.

Per quanto concerne l'invio delle domande di ammissione alla selezione, le istanze per entrambi i concorsi pubblici dovranno essere inviate in un unico formato file, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 'reclutamento.spedalicivilibrescia @legamail.it', entro e non oltre lunedì 24 febbraio 2020.

I testi completi dei presenti concorsi pubblici sono reperibili, nel sito del azienda sanitaria - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Assunzione per sette istruttori informatici

Restando a Brescia, ma cambiando settore, ci sono altri sette posti a tempo indeterminato nel comparto pubblico. Il bando di concorso pubblico è stato promosso dal Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione della provincia di Brescia, per il reclutamento di sette posti di istruttore informatico a tempo indeterminato.

Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura, entro il prossimo 10 febbraio secondo uno dei seguenti modi: direttamente all'ufficio protocollo della Provincia di Brescia, a mezzo raccomandata o PEC, all'indirizzo 'protocollo @pec. provoncia.bs.it'. Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti candidati devono possedere la patente di guida B e un Diploma di istruzione secondaria superiore (indirizzo informatico) o diploma equivalente.

Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese e utilizzo dei programmi e applicazioni più diffuse informatiche quali: Excel, Word, PEC, firma digitale e posta elettronica. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare il testo integrale del bando nel sito della provincia di Brescia.