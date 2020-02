Dopo alcune indiscrezioni sono stati promossi in Campania nuovi concorsi per l'assunzione di personale in qualità di assistenti sociali. I bandi, con scadenza tra il 23 febbraio e il 5 marzo verranno espletati presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord e presso la Città di San Giorgio a Cremano, anch'essa in provincia di Napoli. A seconda della procedura concorsuale, i vincitori delle suddette selezioni potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato.

ASL Napoli 2 Nord: selezione per 19 assistenti sociali

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha bandito differenti concordi pubblici, tra cui uno per l'assunzione di 19 posti di assistente sociale (categoria D), a tempo indeterminato, di cui sei posti riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Possono partecipare alla selezione gli aspiranti candidati che siano in possesso di una: Laurea triennale abilitante alla professione di Assistente Sociale o altri titoli di studio equivalenti, con autocertificazione o iscrizione al relativo albo professionale.

Per quanto riguarda la modalità di invio della domanda, l'unica consentita è quella prodotta tramite procedura telematica, entro il 5 marzo 2020.

Valutazione titoli e prove d'esame

I punteggi per le prove d'esame e titoli saranno complessivamente 100 punti, così ripartiti: 30 punti per la prova scritta; 20 punti per quella pratica e altri 20 per la prova orale. Infine, la commissione assegnerà 15 punti per i titoli di carriera; 5 per quelli accademici e di studio, 6 per il curriculum e 4 per i titoli inerenti alle pubblicazioni.

Ricordiamo che qualora il numero delle istanze pervenute è superiore alle 300 unità, la prova pratica sarà preceduta da una preselezione. Il testo completo del concorso è reperibile al link istituzionale.

San Giorgio a Cremano si cercano assistenti sociali

Il Comune San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli ha emanato un concorso rivolto all'assunzione di 2 assistenti sociali, per la realizzazione del Progetto per 'l’Inclusione Attiva presentato dall’Ambito territoriale', e un altro posto a valere sul 'Fondo Povertà'.

L'assunzione prevista è a tempo determinato. I partecipanti devono inoltrare la domanda di ammissione, entro il prossimo 23 febbraio direttamente al protocollo del comune o tramite posta elettronica certificata. La partecipazione al concorso necessita del pagamento della tassa di concorso, fissata in euro 10,33. Per quanto concerne i requisiti, oltre a quelli generali è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali con relativo titolo di studio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al protocollo comunale oppure visitando il sito del comune, selezionando la voce 'bandi di concorso'.