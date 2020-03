L'azienda Gucci è uno dei più importanti marchi Italiani: fondato a Firenze negli anni '20, vanta una fama mondiale per quanto riguarda il settore della moda e del lusso.

Gucci fa parte del Gruppo Kering, anch'esso leader mondiale nell'ambito dell'abbigliamento e degli accessori. Tale gruppo si cura di incoraggiare la creatività e il potenziale dei propri dipendenti, sostenendoli nel modo più ingegnoso e sostenibile possibile.

Le posizioni aperte in Italia

Attualmente, le posizioni libere nelle sedi italiane di Gucci interessano le città di Scandicci, Sassari, Forte dei Marmi, Roma, Recanati, Milano, Campi Bisenzio, Novara, Piancastagnaio, Monsummano Terme, Padova, Napoli, Bologna, Fiumicino, Reggello, Venezia, Terranuova Bracciolini, Agira.

Alcune figure sono ricercate per svolgere mansioni stagionali; tra queste vi sono:

client advisor,

welcomist,

runner,

stock keeper.

Tra le altre figure professionali, che verranno assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato, attualmente vi sono:

addetto sviluppo calzature,

addetto ufficio tecnico,

administrative assistant,

product assistant,

operatore di produzione,

department manager,

kids collection merchandiser,

industrial engineering,

modellista,

addetti al magazzino,

customar allocator,

floor manager,

media planner,

buyng intern,

addetto ai consum,

team manager,

risorse umane,

sarte,

receptionist,

digital designer,

software engineer.

Tutte le posizioni professionali sono consultabili sul sito web di Gucci, nella sezione career, cliccando su Italia: in questo modo, sarà possibile individuare anche i requisiti richiesti per ciascuna figura professionale, come il titolo di studio o l'eventuale esperienza pregressa.

Le candidature potranno essere inviate utilizzando il form appositamente messo a disposizione: non sono segnati termini di scadenza e da ciò si desume che una determinata posizione rimarrà libera finchè non sarà individuato il candidato migliore ad occuparla.

Gucci assume personale in tutto il mondo

Coloro che sono interessati ad iniziare una carriera nel settore della moda e del lusso, possono inviare la propria candidatura e partecipare alla selezione che Gucci sta operando per reclutare personale da impiegare nelle proprie sedi, diffuse in tutto il mondo.

Attualmente, ci sono posizioni vacanti negli Stati Uniti, Francia, Giappone, Germania, Cina, Regno Unito, Taiwan, Messico, Svizzera, Thailandia, Austria, Paesi Bassi, Vietnam, Nuova Zelanda, Brasile, Spagna, Malaysia, Emirati Arabi, Irlanda, Federazione Russa, Aruba, Lussemburgo, Corea, Panama.

Per conoscere quali sono le posizioni disponibili in ciascun Paese, il soggetto interessato non dovrà far altro che recarsi sul sito web di Gucci, accedere alla sezione careers e selezionare il Paese al quale si è interessati.

In questo modo, il candidato avrà modo di accedere alla lista delle figure professionali ricercate nelle varie sedi sparse in tutto il mondo e cliccando su ognuna di essere sarà possibile inviare la propria candidatura.