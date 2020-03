Il noto gruppo bancario Intesa San Paolo sta aprendo, in questi giorni, nuove posizioni sul suo sito ufficiale che offriranno lavoro a migliaia di persone entro il 2021. In particolare l'azienda sta ricercando giovani da assumere in sportelli nazionali e varie filiali anche all'estero. Si tratta di circa 1800 assunzioni sia con contratti a tempo determinato sia con contratti a tempo indeterminato, a seconda della figura ricercata. Il gruppo bancario selezionerà anche 500 collaboratori per la divisione assicurativa.

Le risorse saranno assunte entro il 2021

Bisogna ricordare che Intesa San Paolo ha deciso di assumere nuove figure, così come aveva precedentemente stabilito con i sindacati, in merito all'assunzione di nuove risorse entro il 2021, anche per fronteggiare le uscite volontarie. Ma quali sono le posizioni aperte?

Innanzitutto sono ricercati i laureati in materie tecniche ed economiche, ad esempio nella sede di Milano stanno ricercando Consulenti Finanziari Junior, Liquidatori Sinistri, Addetti al Bilancio e alla Contabilità, Agenti Immobiliari per Intesa Sanpaolo Casa, E-commerce Distribution, Business Development Analyst e altre figure professionali.

Invece nella sede di Torino si ricercano principalmente Consulenti Finanziari junior, Personal Assistant, Senior Liquidatore Salute.

Le posizioni aperte per gli aspiranti lavoratori in banca e come candidarsi sul sito ufficiale

Le suddette sono solamente alcune delle figure ricercate, le quali saranno selezionate anche a Roma, Padova, Firenze, e in altre città italiane. Per consultare tutte le posizioni aperte suddivise per categoria e città nelle quali avverranno le selezioni, bisogna consultare il sito ufficiale del gruppo bancario.

Le nuove assunzioni non sono solo strettamente collegate al lavoro in banca, in quanto Intesa San Paolo possiede anche una divisione assicurativa alla ricerca di personale. Sicuramente si tratta di una ottima opportunità per coloro che vogliono fare carriera come agenti assicurativi. Ma a chi è rivolta in particolare questa opportunità?

Il gruppo bancario ricerca giovani tra i diciotto e i trent'anni aspiranti agenti assicurativi che lavoreranno per la nuova rete assicurativa.

Per queste particolari candidature le selezioni si svolgeranno, in via del tutto eccezionale, tramite il contest 'X Agent' e potranno essere assunti sia laureati sia diplomati anche senza esperienza. Per quanto concerne le altre candidature di cui abbiamo parlato prima, bisogna visitare il sito ufficiale di Intesa San Paolo e inviare proprio lì la propria domanda in via telematica.