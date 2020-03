La situazione sanitaria attuale, sia a livello italiano che internazionale, comporta la necessità di procedere momentaneamente in ambito cinematografico, televisivo, teatrale e dello spettacolo in genere, per selezioni esclusivamente online. In tal senso, segnaliamo la possibilità di prendere parte ad una serie televisiva su rete nazionale e ad un interessante nuovo format TV, che andrà poi in onda su Sky ma che sarà visibile anche dal digitale terrestre.

Una serie televisiva

Per realizzare una interessante serie televisiva le cui riprese verranno poi effettuate a Milano e provincia e si concluderanno orientativamente nel mese di ottobre di quest'anno, sono attualmente in corso le selezioni online per la ricerca delle seguenti figure: una donna di età compresa tra 25 e 35 anni, una donna tra 45 e 55 anni, un uomo di età compresa tra 35 e 40 anni, un ragazzo di 15 anni e un bambino di 6 anni.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia, al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione@ nstproduction.com.

Un nuovo format televisivo

Per la realizzazione di un nuovo format televisivo dal titolo Il Re del Bisturi, sono in corso le relative selezioni online. In particolare, per questo programma con il noto chirurgo estetico Prof. Giulio Basoccu, la richiesta è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni, che necessitino di sottoporsi a interventi nell'ambito della chirurgia estetica.

Il format, che andrà poi in onda sulla piattaforma Sky ma che sarà comunque visibile anche dal digitale terrestre, si occuperà sia degli interventi più tradizionali nel settore ma anche di altri alquanto complessi, correlati a complicazioni provocate da interventi non adeguati, da incidenti ed errori e da ulteriori fattori.

Gli interessati devono inviare entro il prossimo 30 aprile la propria candidatura, allegando un brevissimo selfie-video di presentazione, alcune fotografie concernenti il relativo intervento da effettuare, dati quali età, professione, città di provenienza, riferimenti telefonici, nonchè l'autorizzazione al trattamento dei propri dati (con la seguente formula: 'Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al sensi dell'art.

13 Dlgs 196 del 30.6.2003 e dell'art. 13 GDPR, Regolamento UE 2016/679, ai fini della ricerca e selezione del casting') al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ zoomproduction.it. L'intervento chirurgico sarà del tutto gratuito e i partecipanti al programma televisivo saranno regolarmente retribuiti.