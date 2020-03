Vari Casting sono attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma, in relazione ad alcune produzioni cinematografiche e televisive. Il tutto da girare a Roma e dintorni.

Sono poi tuttora in corso le selezioni di figure varie per realizzare un cortometraggio dal titolo U Figghiu.

Cineworld Roma

Cineworld Roma prosegue nella sua costante attività nell'ambito di casting per cinema e televisione. Per la realizzazione di una serie televisiva sono tuttora in corso le selezioni di ballerine di danza classica, di età compresa tra 8 e 12 anni e di statura non superiore a 140 cm.

Si richiede la residenza nella Capitale. La candidatura va inoltrata, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci e corredata di dati e fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: minori@ cineworldroma.com. Per informazioni è possibile chiamare questo numero di telefono: 340/6016289.

Per la serie in questione sono poi ancora aperte le selezioni per la ricerca di due bambini brasiliani, tra i 6 e gli 8 anni. I genitori o i tutori dei candidati devono inviare per Whatsapp fotografie dei bambini e un proprio riferimento di contatto al numero precedentemente indicato.

Cineworld cerca poi, per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, ballerini (solo maschi) di danza classica e di età compresa tra 18 e 21 anni. Per proporsi occorre inviare dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie a: laurabossa@ cineworldroma.com o, tramite Whatsapp, a questo numero telefonico: 338/4077856.

Per un ulteriore progetto cinematografico si selezionano uomini maggiorenni (senza indicazioni di limiti di età) e di statura non superiore a 145 cm/150 cm, disposti eventualmente a prendere parte a delle riprese anche fuori della Capitale.

Nel caso, alla regolare retribuzione andranno ad aggiungersi spese di viaggio e di alloggio a carico della produzione. Gli interessati devono inviare recapito telefonico e foto al seguente indirizzo di posta elettronica: monica@ cineworldroma.com.

Infine, segnaliamo una ulteriore interessante opportunità: per riprese da effettuarsi giovedì 5 marzo (in orario diurno) si cerca una donna in grado di ricamare e con una mano simile a quella postata in foto sulla pagina ufficiale Facebook di Cineworld.

La candidatura va mandata, per Whatsapp allo 349/3118517, allegando la fotografia delle proprie mani.

Un cortometraggio

Per realizzare il cortometraggio dal titolo U Figghiu, diretto dal regista Saverio Tavano, sono ancora aperti i casting per la ricerca innanzitutto di ragazzi tra i 10 e i 15 anni e di un uomo e di una donna di età scenica tra 60 e 80 anni. Si cercano poi ambosessi di età compresa tra 50 e 90 anni per figurazioni minori.

Le selezioni si svolgeranno su convocazione a Badolato (Catanzaro), presso la sala consiliare del Comune (Corso Umberto I), il prossimo 15 marzo dalle ore 10 alle ore 18.

Per proporsi gli interessati devono inoltrare la propria personale candidatura (per i minori devono provvedervi genitori o chi ne fa le veci) a questo indirizzo si posta elettronica: info@ nastrodimobius.com.