Casting aperti per la ricerca di diverse comparse per la serie televisiva di Rai 2 dal titolo Rocco Schiavone; per le riprese di tale serie si cercano anche varie autovetture.

Sono inoltre in corso le selezioni di attori per una nuova produzione teatrale che verrà poi messa in scena a Torino.

Rocco Schiavone

Selezioni in corso per la serie televisiva Rocco Schiavone, con Marco Giallini come interprete principale e in onda su Rai 2. A tale proposito si cercano innanzitutto numerose comparse, tra cui uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni e bambini e bambine tra 6 e 11 anni.

In tale ambito, si selezionano poi più dettagliatamente: ambosessi maggiorenni con visi e fisici non 'ordinari', uomini tra 25 e 50 anni di statura compresa tra 175 cm e 180 cm e taglia tra la 48 e la 52 (essi saranno poi tenuti ad indossare divise delle forze dell'ordine), e ancora uomini (in possesso di smoking) e donne (in possesso di un abito lungo da sera) di età compresa tra 30 e 60 anni. Si richiede la residenza in Valle d'Aosta.

Le selezioni si svolgeranno mercoledì 11 (dalle ore 10 alle 18) e giovedì 12 marzo (dalle 9, 30 alle ore 14) ad Aosta, presso la 'Cittadella dei Giovani' (Viale Giuseppe Garibaldi, 7).

È necessario presentarsi direttamente, muniti di fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e del codice Iban, nonchè di una penna per la compilazione dei moduli che verranno consegnati in tale ambito. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o dai relativi tutori legali. Successivamente, i soggetti ritenuti interessanti verranno contattati dai responsabili dei casting.

Per la realizzazione delle riprese della medesima serie televisiva si cercano anche numerose autovetture: una BMW tipo serie 1, grigia o blu ma anche di altri colori purchè non bianca o nera, un'auto berlina familiare a 5 porte tipo Peugeot 308 con gli interni spaziosi (non deve essere l'ultimo modello), un fuoristrada tipo Suzuky Vitara (modello inizi anni 2000) o un'automobile utilitaria alquanto 'utilizzata' (con alcune graffiature e/o ammaccature).

Si cercano inoltre un Suv (tipo jeep o pick up), una berlina modello Hyundai Pica, un furgoncino Fiorino Fiat e infine una Panda verde 4×4 di modello antecedente al 2002. I proprietari interessati a mettere a disposizione tali automezzi per le riprese devono far riferimento alle stesse date previste per i casting dei candidati come comparse.

Uno spettacolo teatrale

Per la realizzazione di una nuova produzione teatrale a Torino, il cui debutto è previsto nel mese di maggio, l'associazione culturale DNA (Dominanti Nature Artistiche) cerca un attore di età scenica compresa tra 30 e 38 anni, in possesso di notevole preparazione teatrale.

Per proporsi occorre inviare la propria candidatura entro il prossimo 22 marzo a: dominanticreatureartistiche@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Casting MKUltra' e allegando curriculum artistico, foto ed eventuale showreel. I casting si svolgeranno poi su convocazione.