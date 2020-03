Il Comune di Treviso ha bandito un concorso pubblico o per selezionare due figure da inserire come agente di polizia locale. Il termine per l'invio della candidatura è il 16 marzo 2020. Il Comune di Castelfranco Veneto ha emanato un bando di concorso per assumere 6 figure da inserire come agente di polizia locale. Il termine per inviare la propria candidatura è il 30 marzo 2020. Il rapporto di lavoro per i vincitori di ambedue i concorsi è a tempo pieno e indeterminato. Nell'articolo si riportano i requisiti necessari per potersi candidare e che devono essere già posseduti al momento dell'invia della domanda di ammissione.

Concorsi per agente polizia locale: requisiti necessari e retribuzione annuale

Gli aspiranti candidati al bando di concorso pubblico per divenire agente di polizia locale presso il Comune di Treviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; essere maggiorenni, ma non avere un'età superiore ai 35 anni; essere in possesso della patente di tipo B o di cat. A o cat. A2; avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado; avere assolto agli obblighi di leva; non avere riportato condanne penali.

Coloro che desiderano inviare la propria candidatura spontanea per il concorso presso il Comune di Castelfranco Veneto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; essere maggiorenne, ma non avere superato il 40° anno di età; essere in possesso di patente cat. B; avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; non avere condanne penali a proprio carico, né pregresse né attive.

Lo stipendio per i vincitori di ambedue i concorsi ammonta alla somma annua di 20.344,08 con aggiunta dell'indennità di comporto annua lorda pari a 549,60, tredicesima mensilità e assegni familiari, se spettanti.

Prove preselettive e d'esame per gli ammessi al concorso

Coloro che vogliono inviare la propria candidatura spontanea per il bando di concorso emanato dal Comune di Treviso, se la candidatura viene accettata, devono sostenere una prova preselettiva che si compone di una parte scritta e di una prova di efficienza fisica.

Gli ammessi alle prove d'esame devono sostenere una prova scritta ed una prova orale. Chi si candida per il concorso presso il Comune di Castelfranco Veneto, qualora ammesso, deve sostenere le seguenti prove: una prova scritta, una prova teorico-pratica, una prova fisica, una prova finalizzata all'accertamento delle doti psico-fisiche per il ruolo per il quale si concorre e una prova orale.

Come fare domanda per divenire agente di polizia locale

Le Offerte di lavoro promosse dalla regione Veneto prevedono che i candidati inviano la propria domanda di partecipazione secondo candidatura spontanea e in modo diverso per ognuno dei due bandi.

Coloro che vogliono candidarsi al bando di concorso per divenire agente della polizia locale nel Comune di Castelfranco Veneto possono farlo secondo le seguenti modalità: direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto; inviando una raccomandata di andata e ritorno o con una mail Pec. Per candidarsi per la posizione di agente di polizia locale nel Comune di Treviso è necessario inviare una mail (non PEC) attraverso il sito del Comune stesso. Il candidato deve allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità. Si specifica che la mancanza di uno dei requisiti indicati in ognuno dei due bandi di concorso emanati dalla regione Veneto comporta la nullità della validità della candidatura spontanea pervenuta presso ognuno dei due Comuni.