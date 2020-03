Sono attualmente in corso le selezioni di video per il film documentario di Gabriele Salvatores dal titolo Viaggio in Italia, che andrà in onda sulle reti Rai e verrà prodotto da Indiana Production e Rai Cinema. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di ambosessi residenti in alcune regioni centro-meridionali per un programma televisivo.

Viaggio in Italia

Il noto regista Gabriele Salvatores ha in preparazione un film documentario per la Rai dal titolo Viaggio in Italia, che verrà diretto da lui e prodotto da Indiana Production e Rai Cinema.

Prevista la collaborazione di varie associazioni di volontariato e di istituzIoni e scuole di cinematografia. Per realizzare questo interessante film documentario, incentrato su testimonianze concernenti questo periodo di pandemia per coronavirus, si selezionano vari video, predisposti con un semplice smartphone o una videocamera, che raccontino le proprie emozioni personali. Il documentario peraltro partirà dal racconto di quanto avvenuto in Cina agli inizi della pandemia, per giungere alla situazione attuale italiana e non solo.

Nell'ambito di questa iniziativa verrà inoltre effettuata una raccolta fondi a favore di un istituto di ricerca nazionale. Tornando direttamente ai video in questione, dovranno raccontare storie e disagi in modo semplice e spontaneo. A tale proposito, gli interessati a proporre la propria candidatura devono innanzitutto caricare il video sul proprio profilo Instagram, taggando quindi la pagina viaggioinitaliafilm e aggiungendo poi i seguenti hastag: #viaggioinitaliafilm e #raicinema.

In alternativa, è possibile inviare direttamente il video al seguente indirizzo di posta elettronica: viaggioinitalia@ indianaproduction.com. Verranno esclusi dalle selezioni video girati fuori casa o senza rispettare le normative vigenti. Se il materiale inviato sarà ritenuto interessante, la produzione provvederà poi a contattarne gli autori. Per ulteriori dettagli e informazioni consigliamo di visionare previamente la pagina Instagram della casa di produzione Indiana Production.

Un programma televisivo

Per un noto programma televisivo in onda su rete nazionale sono attualmente in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi residenti nelle seguenti regioni d'Italia: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise. I casting, situazione di emergenza permettendo, dovrebbero poi svolgersi verso la fine del prossimo mese di maggio. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv.

Nell'oggetto è necessario indicare la regione in cui si risiede.