Attualmente sono aperti dei Casting mediante invio in allegato di un proprio video musicale per la nuova edizione del noto talent X-Factor, in onda sulle reti di Sky. Sono inoltre state annunciate le selezioni per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in Lombardia.

X-Factor

Per la prossima edizione del noto talent musicale X-Factor le selezioni erano già partite da qualche tempo, come peraltro avevamo spiegato in un precedente articolo. Ora, però, a causa della situazione correlata all'emergenza sanitaria in corso, la produzione ha deciso di procedere con modalità online.

A tale proposito, tutti gli interessati (cantanti solisti, gruppi vocali e band) devono inviare un proprio video musicale in allegato alla propria candidatura. Il video in questione può anche non essere di peculiare livello, ma è sufficiente che possa permettere di comprendere se i candidati posseggono determinate qualità di carattere canoro e musicale in genere.

Occorre comunque far riferimento innanzitutto a: https:// xfactor.sky.it /casting, compilando l'apposito form online e allegando quindi il video in questione.

Sono invitati a procedere in tal senso anche coloro che hanno già inviato a suo tempo la propria richiesta di partecipazione al noto talent televisivo.

Uno spettacolo teatrale

Per realizzare lo spettacolo teatrale dal titolo Erik sono in corso le selezioni da parte della compagnia teatrale 'Centro studi e ricerche Freya', che a tale proposito ha recentemente indetto un bando di audizione finalizzato proprio alla ricerca di una attrice con ruolo da protagonista.

Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una attrice di età compresa tra 25 e 35 anni, in possesso di una rilevante preparazione in ambito teatrale e con domicilio o, quantomeno, un appoggio a Milano, Como, Varese e relative provincie.

Le interessate a proporre la propria candidatura sono tenute ad inviare entro e non oltre il prossimo 29 marzo dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: bragi@eric.theater.

Tenuto conto della situazione generale, vista in tutta la sua gravità soprattutto in rapporto proprio al contesto della Lombardia, in cui verrà successivamente messo in scena lo spettacolo in questione, la produzione procederà innanzitutto a raccogliere la documentazione delle candidate, riservandosi di fissare a tempo debito le selezioni per il ruolo precedentemente indicato. La data dei provini sarà successiva alla fine di questa fase di emergenza.