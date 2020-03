Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di varie figure, di ogni parte d'Italia, per un noto e importante programma televisivo nazionale legato alla casa di produzione televisiva Corima. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e artisti vari per una nuova produzione della Daniele Cipriani Entertainment, con audizioni tramite video.

Un importante programma TV

Per la realizzazione di un importante programma televisivo legato alla casa di produzione Corima, si cercano attualmente le seguenti figure: attori di livello professionistico, persone di ottimo livello culturale, insegnanti, avvocati, uomini religiosi (senza distinzione di appartenenza), uomini esperti nell'ambito della medicina e infine persone di diverse etnie ma in grado di esprimersi bene in italiano.

I candidati possono essere residenti in qualunque regione del nostro Paese. Le selezioni dovrebbero svolgersi orientativamente a partire dalla fine del prossimo mese di maggio. Prevista un'ottima retribuzione. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie e l'eventuale curriculum professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv, inserendo nell'oggetto la 'categoria' per cui si propongono.

Una nuova produzione

Per realizzare una nuova produzione della Daniele Cipriani Entertainment, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di 15 uomini tra danzatori di ogni stile, artisti circensi, ginnasti ed acrobati, tutti dai 20 anni di età in su, di statura non inferiore a 180 cm, bella presenza ed esperienza scenica professionale. Si richiede la disponibilità per un periodo di prove e spettacoli dal mese di maggio alla fine del mese di luglio di quest'anno.

Le audizioni si svolgeranno tramite video e la candidatura deve essere inoltrata entro e non oltre il prossimo 10 aprile al seguente indirizzo di posta elettronica: danieleciprianientertainment@ gmail.com, corredandola di dati personali (comprensivi dell'età), riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale ed una foto ritratto.

A parte, tramite Wetransfer, Google drive, Vimeo o modalità similari, dovrà essere inviato un breve video in cui i candidati, indossando solamente un paio di pantaloncini, saranno tenuti a svolgere una improvvisazione a figura intera muovendosi nello spazio (durata di 1 minuto), seguita da una breve (di 1 minuto) sequenza coreografica, se trattasi di danzatori, o da una routine acrobatica, ginnica o circense sulla base delle proprie competenze artistiche.