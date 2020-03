Ci sono delle selezioni tuttora aperte, anche se ancora per pochi giorni, finalizzate alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un film drammatico di produzione indipendente. Le riprese in questione verranno poi effettuate prevalentemente nell'ambito della Capitale, tranne una scena che sarà girata in Campania.

Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di figuranti, comparse ed attori per la realizzazione di alcuni short film correlati all'Accademia cinema Toscana.

Un film drammatico

Per la realizzazione di un interessante film (lungometraggio) di genere drammatico, di produzione indipendente e dal titolo Le parole che non ti ho detto, sono attualmente in corso le relative selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie. Le riprese verranno poi effettuate nel prossimo mese di aprile nella Capitale, tranne una sola scena che verrà girata nel successivo mese di maggio in Campania.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di un uomo calvo e di età compresa tra 45 e 50 anni e di una donna di bella presenza e di età compresa tra 35 e 50 anni, per quanto concerne le riprese che si svolgeranno a Roma, e verso due ragazzi e due ragazze, tutti e tutte di carnagione abbronzata, per la scena da girarsi nell'ambito della Campania.

Gli interessati a proporre la propria candidatura per il film devono inviare quanto prima i propri dati e i relativi riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti e ben visibili e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: studiolibrandi2020@ gmail.com.

Alcuni cortometraggi accademici

Selezioni tuttora in corso da parte dell'Accademia cinema Toscana, una scuola cinematografica di Lucca che produce cortometraggi e organizza importanti iniziative ed eventi nel settore.

A tale proposito, i prossimi casting sono stati fissati per sabato prossimo, 7 marzo, e si terranno a partire dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede dell'istituzione, che si trova a Lucca in Via Elsa 63.

Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di figuranti, comparse e attori, ambosessi e di età compresa tra 8 e 70 anni, per la realizzazione di vari cortometraggi di fine anno degli studenti del corso triennale accademico di cinema.

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: act.riflessi@ gmail.com, o visionare la pagina/gruppo pubblico Facebook di Toscana Film Commission.