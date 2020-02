Selezioni di attrici attualmente in corso per uno shooting promozionale nella Capitale. Riprese del video e fotografie verranno poi effettuate prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali (maschili e femminili), sia principali che secondari, per un cortometraggio dal titolo Jericho, i cui casting si svolgeranno a Roma mentre le riprese verranno effettuate nella campagna laziale.

Uno shooting promozionale

Per la realizzazione di uno shooting (riprese video e foto) promozionale di un centro estetico a Roma, si selezionano attrici.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di una donna di età scenica intorno ai 40 anni, dal viso dolce quanto armonico, con capelli lunghi e taglia tra il 44 e il 46. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel corso di una sola giornata (orientativamente domenica 1° marzo), a cui seguirà una mezza giornata da dedicare ad uno shooting fotografico. L'attrice selezionata dovrà apparire all'interno dei macchinari del centro estetico (in realtà non saranno in funzione) in abbigliamento intimo.

Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 23 febbraio dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie attuali e ben visibili, di cui una in primo piano e l'altra a figura intera, il portfolio o il link ad una propria recente performance, al seguente indirizzo di posta elettronica: progetti.grfilmmaker@gmail.com. i soggetti ritenuti interessanti a una prima valutazione basata sulla documentazione inoltrata verranno poi contattati dalla produzione.

Uno short film

Per realizzare un cortometraggio dal titolo Jericho, prodotto per la Regent's University di Londra, si selezionano ruoli attoriali. In particolare, per questo short film di genere drammatico/fantastico, le cui riprese verranno poi effettuate nell'ambito della campagna laziale nel corso di 5/6 giorni (orientativamente dal 23 al 28 marzo), si cercano attori ed attrici per la copertura dei seguenti ruoli: Io, ragazza di età scenica intorno ai 18 anni, Kale e Rei, due ragazzi della stessa età scenica (ruoli principali), il Bardo, uomo di età scenica intorno ai 60 anni.

Gli interessati a presentare la propria candidatura sono tenuti ad inviare entro il prossimo 28 febbraio i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre il proprio curriculum artistico-professionale, due fotografie recenti, un eventuale showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: paolovalenti1997@gmail.com. Nell'oggetto è necessario inserire il ruolo per cui ci si propone. I casting si svolgeranno poi a Roma, esclusivamente a seguito di convocazione.