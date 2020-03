Sono stati pubblicati due bandi di Concorsi Pubblici presso l'Azienda di tutela della Salute (Ats) di Sassari per un totale di 117 posti, per la copertura a tempo indeterminato nella categoria C, specificatamente per assistenti amministrativi ed assistenti tecnico-informatico. L'emanazione dei due bandi di concorso segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" numero 19 del 6 marzo 2020 che rimanda al sito istituzionale dell'Ats Sardegna le procedure per la presentazione delle domande la cui scadenza, nel termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione dei bandi sul sito dell'azienda sanitaria, avverrà alle 23:59 del giorno 8 aprile prossimo.

Nello specifico dei posti, per titoli ed esame, previsti dal bando di concorso pubblico presso l'Ats della Sardegna di Sassari, 102 riguardano la funzione di Assistente amministrativo e 15 quella di Assistente tecnico-informatico. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti utili a partecipare al concorso e le modalità di presentazione della domanda, sono reperibili sul sito dell'azienda sanitaria Ats Sardegna, seguendo il percorso dell'Albo pretorio, nella sezione "Bandi di concorso e selezioni".

Per presentare la domanda a uno dei due bandi di concorso è necessario seguire la procedura di registrazione online al sito dell'Ats Sardegna e inserire i propri dati nel form con un indirizzo email personale (non serve la Pec): il sistema rilascerà delle credenziali provvisorie che dovranno essere modificate in un secondo momento per compilare la candidatura vera e propria dal tasto "Compila", posto nella parte superiore della schermata.

Concorso 15 posti Assistente tecnico-informatico: requisiti richiesti dal bando e prove

Per candidarsi al concorso pubblico dei 15 posti di Assistente tecnico-informatico, oltre ai requisiti di carattere generale, è necessario possedere il diploma di scuola superiore di perito industriale, ad indirizzo Informatico oppure ad indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni. Sono aperte, ovviamente, le candidature anche a chi possieda un titolo di studio superiore consistente nel Diploma universitario (o lauree del vecchio ordinamento) in Informatica, in Ingegneria informatica, in Ingegneria delle telecomunicazioni, in Ingegneria elettronica e in Ingegneria informatica e automatica.

Tra le lauree del vecchio ordinamento sono altresì valide quelle in Sicurezza informatica, Ingegneria della sicurezza e Ingegneria dell'automazione. Si legge inoltre nel bando di concorso che le assunzioni dei 15 assistenti tecnici saranno effettuate tutte nell'anno in corso. Per il superamento del concorso è prevista una prova scritta (inerente materie relative all'Informatica), una prova pratica consistente in un progetto tecnico-operativo sugli argomenti della prova scritta ed una prova orale nella quale sarà verificata la conoscenza delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Bando di concorso pubblico per 102 posti Assistente amministrativo Sassari: prova scritta, orale e pratica

Il bando di concorso pubblico relativo ai 102 posti di Assistente amministrativo, la cui decorrenza delle assunzioni è spalmata entro il 2021, prevede per la partecipazione alle prove semplicemente il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore. Le prove previste per il superamento del concorso consistono in un esame scritto (nelle materie di Diritto amministrativo, Diritto del lavoro e Contabilità pubblica), in una prova pratica relativa all'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta e in una prova orale vertente sulle discipline della prova scritta.