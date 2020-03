È stato recentemente pubblicato un bando di concorso per lo svolgimento di 35 tirocini formativi, da svolgere presso la Procura della Corte di Cassazione.

Si tratta di un'importante opportunità per tutti i giovani giuristi che hanno interesse a svolgere un'esperienza di crescita personale e professionale in questo settore: lo svolgimento del tirocinio rappresenta un titolo valido per l'accesso al concorso di magistrato ordinario ed è valutato come un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile.

Il tirocinio avrà una durata di diciotto mesi e si svolgerà precisamente dal 21 aprile 2020 al 21 ottobre 2021.

Caratteristiche dei tirocini presso la Corte di Cassazione

Come già accennato, i tirocini avranno la durata di un anno e mezzo, durante il quale i candidati selezionati avranno accesso ai fascicoli processuali e alle udienze.

Lo svolgimento di tale tirocinio non darà diritto ad alcun compenso, fatta salva la possibilità dell'assegnazione di una borsa di studio, secondo quanto disposto dall'art.

73 del decreto legge 69/2013. Analogamente, esso non comporterà il sorgere di nessun tipo di rapporto di lavoro, né obblighi di natura previdenziale o assicurativa da parte dell'Amministrazione.

I candidati selezionati saranno assegnati ad un magistrato formatore che li seguirà durante tutto il percorso.

Per il tirocinio è richiesto un impegno settimanale di venti ore; contestualmente ad esso, i tirocinanti potranno svolgere altre attività come la pratica forense e notarile, dottorati di ricerca e partecipazione a corsi di specializzazione.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso di determinati requisiti, fra cui:

requisiti di onorabilità previsti dalla legge,

titolo di laurea in giurisprudenza,

media di almeno 27/30 in alcuni esami specificatamente indicati nel bando di concorso,

età inferiore ai trent'anni.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il prossimo 31 marzo: la domanda compilata potrà essere consegnata manualmente dal candidato presso l'Ufficio del Protocollo della Procura generale, situato all'interno della Corte di Cassazione, oppure in via telematica, inviando il modello compilato all'indirizzo mail indicato nel bando di concorso.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Procura generale entro il 7 aprile: la mancata presentazione nei termini stabiliti nell'avviso comporterà la sostituzione dei candidati assenti per scorrimento della graduatoria.

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione, sono invitati a consultare il bando dell'iniziativa sul sito web della Corte di Cassazione, dove sarà possibile reperire anche la domanda da compilare.